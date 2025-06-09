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不敵9.9元咖啡？大陸星巴克：數十款產品降價

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸星巴克6月10日起，三大類產品將集體降價。（路透）
大陸星巴克6月10日起，三大類產品將集體降價。（路透）

在大陸平價咖啡庫迪和瑞幸打起人民幣9.9元咖啡戰爭，京東外賣大幅補貼後，美國知名連鎖咖啡公司星巴克稱，從6月10日起，旗下數十款產品將集體調價，平均價格降幅達到人民幣5元左右。

綜合澎湃新聞和新京報貝殼財經報導，星巴克中國將發力非咖啡飲品市場，本周二起，星巴克三大品類：星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵，共計數十款產品將集體調價。以大杯為例，平均價格降幅達到5元左右，最低僅需23元。

至於這些產品的降價是持續性的還是只在今夏？星巴克中國向《每日經濟新聞》回應稱，「未來，我們將視顧客反饋，決定後續活動計劃」。

中國大陸茶飲咖啡市場的競爭異常激烈，尤其是今年上半年，京東和美團等外賣補貼大戰重燃，咖啡品牌價格一再下探。

中國大陸是星巴克在全球的第二大市場。截至第二季度末，星巴克中國門店總數達到7,758家，覆蓋超過1,000個縣級市場。

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