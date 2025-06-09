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大陸5月出口增速降至4.8%進口減3.4% 均低於預期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸5月以美元計算出口按年增4.8%，增幅為3個月最低，略低於預期的5%。圖為山東日照港貨櫃碼頭。（新華社）
中國大陸5月以美元計算出口按年增4.8%，增幅為3個月最低，略低於預期的5%。圖為山東日照港貨櫃碼頭。（新華社）

中國大陸5月以美元計算出口按年增4.8%，增幅為近三個月最低，略低於預期的5%；進口按年降3.4%，也不如預期的降0.90%。5月貿易順差因此擴大至1,032.2億美元。

據大陸國家統計局官網，今年1至5月，以美元計，大陸出口增長6.0%，增速較4月放慢3.3個百分點，進口下降4.9%，跌幅較4月明顯擴大3.2個百分點；當中，大陸對美國出口按年下降9.7%，自美國進口降7.4%。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，5月出口增速僅呈現溫和放緩。中美貿易摩擦導致對美國出口急劇減少，但其影響被對其他國家更強勁的出口所抵消。現階段，貿易前景依然存在高度不確定性。搶出口的情況仍在延續，這應有助於6月出口活動保持平穩，但下半年提振作用可能會逐步消退。

澳紐銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，5月貿易數據與4月類似。出口因中國企業生產組裝向非美市場轉移仍然保持韌性。但進口主要體現了美國解放日關稅政策對商品價格的衝擊。往後看出口仍有可能超預期，但貿易順差將因為進口價格回升而下降。

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