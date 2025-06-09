大陸咖啡市場超內捲 星巴克宣布非咖飲品集體降價

大陸咖啡市場嚴重內捲，迫使星巴克轉而強化「非咖」飲品市場。上海澎湃新聞報導，6月10日起，星巴克三大王牌商品星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵，共計數十款產品將集體調價。以大杯為例，平均降幅達到人民幣5元（約合新台幣21元），最便宜的一杯只要人民幣23元（約合新台幣96.6元）。

報導指出，今年端午節期間，瑞幸咖啡大部分產品推出限時優惠，最低價從人民幣9.9元降至6.9元。當時瑞幸咖啡強調，這是品牌為消費者推出端午節和兒童節的雙節特惠福利，隨機發放6.9元優惠券，並非降價。

另一家大型連鎖品牌庫迪咖啡近日則成為外賣平台價格戰的受益者，不少大陸消費者在社交媒體分享，幾元甚至低於人民幣1元（約合新台幣4.2元）就能買到一杯庫迪咖啡，讓庫迪訂單量因此暴增。

《每日經濟新聞》記者日前來到北京朝陽區的一家庫迪咖啡門店，在庫迪的小程序上，一杯咖啡標價人民幣7.9元，但在京東外賣平台上，價格可下探到1.68元，算上包裝費等總花費還不到人民幣3元（約合新台幣12.6元）。

或許是咖啡市場價格戰太過激烈，澎湃新聞報導，星巴克中國宣布將發力非咖啡飲品市場，打造「上午咖啡，下午非咖」的全天候服務場景。6月10日起，星巴克三大王牌品類星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵，共計數十款產品將集體調價。

星巴克中國首席增長官楊振表示，星巴克始終致力於滿足顧客在不同時段、不同場景的多樣化需求。「非咖」場景下完善的產品矩陣，將與核心咖啡產品雙線並舉，讓星巴克能夠根據不同消費場景、門店類型等因素，打造不同的產品組合與體驗，從而更好地滿足顧客的多元需求。

重慶日報旗下新媒體《上游新聞》指出，星巴克這種價格彈性策略不僅有效填補傳統咖啡消費時段的空窗期，更通過錯位競爭切入年輕消費群體的下午茶社交場景。

由於中國咖啡市場愈來愈捲，讓曾經的市場龍頭星巴克近年來在中國市場面臨極大的經營壓力，早前還曾多次傳出有意轉讓股權的消息。

2024財年，星巴克中國的營收達29.58億美元（約合人民幣210億元），較前一財年衰退1.4%。瑞幸咖啡2024年營收則達到人民幣248.6億元，年增長39.4%，已連續兩年超越星巴克。今年第一財季，星巴克中國區同店銷售額又下降了6%。