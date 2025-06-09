陸前4月外資新設企業破1.8萬家 羅氏、福沃克等加碼

大陸央視新聞報導，中國今年持續推動高水平對外開放，並推出多項吸引外資措施，取得初步成效。今年前四個月，全國新設立外商投資企業超過1.8萬家，顯示外資企業對中國市場依然抱持高度信心，並持續加碼投資。

報導指出，跨國企業羅氏製藥近日宣布，在上海增資人民幣20.4億元，興建全新生產基地。羅氏強調，看好中國的高質量發展前景，並以在中國市場獲取的利潤進行再投資。

羅氏（Roche）成立於1896年，公司總部設於瑞士。

同樣看好中國市場潛力，德國福沃克集團在蘇州工業園區以利潤再投資模式增資人民幣5億元，提升新能源車零部件產能與研發效率。報導指出，中國正從過去的外資全球製造基地，轉型為外資企業的研發熱土。

此外，西門子醫療目前也正在深圳建設磁共振核心零部件研發基地，總投資超過人民幣10億元。比利時鋼鐵企業安賽樂米塔爾則在湖南設立汽車用鋼全球研發中心。

央視指出，根據最新數據，今年1月至4月，大陸全國新設立外商投資企業已超1.8萬家。其中，電子商務服務業、航空航天器及設備製造業、化學藥品製造業等行業實際使用外資增幅均超過50%。

為穩定並進一步吸引外資，大陸官方今年推出《2025年穩外資行動方案》，提出有序擴大電信、醫療、教育等領域自主開放，鼓勵外資企業在中國展開股權投資。同時，當局也將修訂並擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，加快推動標誌性重大外資項目的落地。