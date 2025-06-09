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人民日報：陸汽車行業經不起價格戰折騰

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸新能源汽車再度掀起價格戰，引發官方高度關注。為此，人民日報發文強調，中國汽車行業經不起價格戰折騰。（新華社）
大陸新能源汽車再度掀起價格戰，引發官方高度關注。為此，人民日報發文強調，中國汽車行業經不起價格戰折騰。（新華社）

大陸官媒《人民日報》發表文章指，近日，某車企率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一輪價格戰恐慌。無序的價格戰，不利於汽車產業健康可持續發展，也終將損害消費者權益。從長遠看，打價格戰這種內捲式競爭，沒有出路，更沒有未來。

文章認為，從產業端看，汽車行業經不起價格戰折騰。汽車產業鏈條長，圍繞整車製造，向上是原材料供應、零部件生產、技術研發等環節，向下延伸至銷售、維修等領域。整個行業牽一髮而動全身，無序價格戰擠壓鏈上各環節利潤空間，給整條產業鏈帶來衝擊，廣大從業者面臨收入下降的風險。

文章指出，當利潤被一再壓減，不排除個別企業經營困難時，可能鋌而走險：板材、零部件的標準放低，售後服務開始敷衍，維修保養逐漸糊弄，這將對產品的安全、質量、服務產生惡劣影響，嚴重侵害消費者權益。

《人民日報》稱從長遠看，打「價格戰」這種「內捲式」競爭，沒有出路，更沒有未來。近年來，中國汽車產業特別是新能源汽車從跟跑、並跑再到領跑，靠的是企業持之以恆地強技術、樹品牌，靠的是行業勞動者孜孜不倦地奮鬥。

當企業合理的利潤空間被「價格戰」無底線壓縮，投入技術研發和改善顧客體驗的資金勢必變少。品質、服務等賴以生存的根基被侵蝕，汽車產業怎能健康永續發展？如何在激烈的全球競爭中保持優勢？

《人民日報》強調，每個人都期待質優價廉的好汽車，但如果失去「質優」，「價廉」將沒有意義。文章最後稱，產業、科技、市場等優勢，是中國汽車快速發展的底氣。前路不會都是坦途，但只要把準方向，一路前行，汽車產業未來可期。

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