大陸5月CPI按年降0.1%略好於預期 PPI降3.3%

中國大陸5月消費者物價指數（CPI）按年下降0.1%，略好於預期的降0.2%，1至5月平均CPI也較去年同期下降0.1%。5月生產者物價指數（PPI）則按年下降3.3%，差於預期的降3.2%，1至5月平均PPI比去年同期下降2.6%。

據央視新聞報導，大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，5月CPI按月由漲轉降，主要是受能源價格下降影響。能源價格按月下降1.7%，影響CPI按月下降約0.13個百分點，佔CPI總降幅近七成。

PPI方面，按月下降的主要原因包括國際輸入性因素影響大陸國內相關行業價格下降，以及大陸國內部分能源和原材料價格出現階段性下行。