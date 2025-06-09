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路透：英財政大臣里夫斯將與何立峰會面

中央社／ 台北9日電

路透社報導，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）將在本週與到訪英國的中國副總理何立峰舉行雙邊會議。何立峰此次訪英，將與美國高層官員舉行中美經貿磋商機制首次會議。

何立峰8日至13日訪問英國，路透社8日引述英國政府消息表示，何立峰在英期間，里夫斯將與何立峰舉行雙邊會議。里夫斯今年初訪中曾與何立峰會面，嘗試改善英中關係，但很多英國議員對中國仍有疑慮。

中國擬在英國倫敦金融城和名勝古蹟倫敦塔一帶興建歐洲規模最大的中國使館，但可能存在國安疑慮。外媒近日報導，白宮已敦促倫敦阻止中國巨型使館建案計畫。

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