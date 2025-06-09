泡泡瑪特創辦人王寧身價203億美元 成河南新首富

泡泡瑪特旗下Labubu爆火，「一娃難求」，帶動泡泡瑪特股價持續走高。截至上周五收盤，泡泡瑪特市值為3,288億港元（約合新台幣1兆2,560億元）。持有泡泡瑪特47.8%的創辦人王寧身價達到1,467億港元（約合新台幣5,603億元），躍升為河南新首富。

據搜狐新聞網，此前，河南首富為牧原股份的秦英林、錢瑛夫婦。根據胡潤百富今年3月發布的《2025胡潤全球富豪榜》，秦英林、錢瑛夫婦以人民幣1,300億元財富蟬聯河南首富。

近期，Labubu火遍全球，泡泡瑪特股價也持續上漲。截至6月6日收盤，泡泡瑪特股價報美股244.8港元，總市值3,287.52億港元。今年以來，泡泡瑪特股價已上漲174%。若將時間線拉長，從2024年初至今，泡泡瑪特的股價漲幅更超過11倍。

《福布斯》富豪榜即時資料顯示，泡泡瑪特創始人王寧目前身家為203億美元，超過身家為163億美元的牧原股份創始人秦英林，成為河南新首富。1987年出生的王寧成長於一個經商家庭，大學畢業後不久就創辦了泡泡瑪特，並用10年時間將其打造成中國潮玩文化的代表。

潮玩品牌泡泡瑪特旗下盲盒公仔「Labubu」紅遍全球後，為它換裝成為社交平台上的新熱點。有專賣娃衣（Labubu衣服）的義烏老闆介紹，自己不到三個月就擴展了三間店，工廠每天要生產2、3萬套娃衣。

據悉一名Labubu高端娃衣賣家年收入可達人民幣200萬元。帶Labubu元素的包包、手套、筆袋等周邊產品同樣熱銷。有業內人士表示，這些周邊不僅合規且價格低、更新快，利潤空間非常高。