香港特首重申 港幣不與美元脫鉤

香港行政長官李家超重申，港幣不會與美元脫鉤，但他同時表示，香港的金融體系並非完全倚賴港幣與美元掛鉤的聯繫匯率制度。

英文南華早報網站今天刊登了對李家超的專訪，他在訪問中重申以上立場，並指聯匯制度是香港經濟成功的關鍵因素，拒絕在地緣政治緊張局勢升級之際放棄這個已實施超過40年的制度。

但他同時表示，這並不代表香港的金融體系完全倚賴聯匯制度，承諾將會加強香港作為全球離岸人民幣業務中心的主導地位，並促進相關產品的多元化。

上月初，外資持續流入香港，觸動港幣兌美元的聯匯機制，香港金融管理局多次進場干預。這種情況再度觸發社會討論香港應否取消聯匯制度。

事實上，自從川普當選美國總統後，美元持續走強，香港財經界及部分媒體就十分關注地緣政治會否影響聯匯的運作。

此外，美國在俄烏戰爭之後把俄羅斯從環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統剔除，香港方面也有人擔心，一旦中美關係急速惡化，香港也會面對類似情況。

對於以上憂慮，香港金融管理局總裁余偉文上月初曾表示，港幣與美元掛鉤的聯匯制度行之有效，無需改變，並強調港方一直評估各種可能影響香港金融穩定和安全的風險，確保有足夠能力應對。

1983年，中國和英國就香港前途問題進行談判後，香港人心浮動，港幣貶值。為了穩定市場，港府當時實行聯匯制度，即港幣與美元掛鉤，1美元兌港幣7.8元，只能在7.75至7.85元之間浮動，一旦觸及上限或下限，金管局就會進場干預。

1998年亞洲爆發金融風暴期間，外資狙擊港幣，當時外界也擔心聯匯制度將會崩潰，但在北京方面的支持下，港幣最終保持穩定，聯匯未受影響。

但自此之後，香港金融界方面偶爾就會有人提出取消聯匯制度，又或建議以港幣改與人民幣掛鉤。