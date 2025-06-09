快訊

NBA總冠軍賽G2／亞歷山大飆34分不讓逆轉重演 雷霆大勝溜馬扳回一城

財務拉警報？「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息 中工回應了

瑞典「環保少女」闖加薩在海上遭以軍攔截 全員被拘留

聽新聞
0:00 / 0:00

陸官媒：中美貿易不平衡是偽命題 癥結在美方

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
新華社指出，美方將經貿問題泛安全化才是中美貿易癥結所在。（路透）
新華社指出，美方將經貿問題泛安全化才是中美貿易癥結所在。（路透）

大陸國務院副總理何立峰今日（9日）將與美方在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。官媒新華社發表題為《中美貿易「不平衡」是個偽命題》的評論文章，指美方將經貿問題泛安全化才是癥結所在。

文章稱，在對華貿易問題上，美方所謂中美貿易不平衡成為其加徵關稅的主要藉口，但事實上，美方將經貿問題泛安全化才是癥結所在，這一思維若不調整將成為各方合作共贏的最大障礙。

文章稱，指隨著美方將經貿問題泛安全化，近年來不斷推出各類經貿限制政策和措施，限制範圍持續擴大，制裁力度不斷加強。美國貿易逆差擴大是美方政策導致的必然結果。

文章還強調，將經貿問題政治化、工具化、武器化、泛安全化，迫使企業選邊站隊，作出違背經濟規律的選擇，不符合市場規則和開放大勢，不符合中美兩國和兩國人民的根本利益。中美合則兩利、鬥則俱傷，中美經貿合作是互利共贏的必然選擇。

延伸閱讀

美中9日倫敦啟動第二輪貿易談判 六議題聚焦

北京壞消息！「那個男人」加入美談判團隊 關稅施壓恐沒完沒了

陸方貿易談判「立場轉硬」 外媒曝：將要求美放行晶片

習近平授權中美談判來硬的！美媒：陸下一步可能要求買美方管制的晶片

相關新聞

泡泡瑪特創辦人王寧身價203億美元 成河南新首富

泡泡瑪特旗下Labubu爆火，「一娃難求」，帶動泡泡瑪特股價持續走高。截至上周五收盤，泡泡瑪特市值為3,288億港元（約...

陸官媒：中美貿易不平衡是偽命題 癥結在美方

大陸國務院副總理何立峰今日（9日）將與美方在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。官媒新華社發表題為《中美貿易「不平衡」是個...

中美經貿磋商今倫敦登場 陸學者：討論的議題將更廣

「中美經貿磋商機制」首次會議9日在倫敦舉行，這也是美中關稅戰爆發以來，雙方舉行的第二場經貿磋商，預計將聚焦關稅、科技和稀...

Labubu爆紅帶財！泡泡瑪特創辦人王寧成河南新首富 身家203億美元

大陸潮玩品牌「泡泡瑪特」近年在全球爆火，其中旗下Labubu角色更引發各地搶購潮，這也讓其創辦人王寧轉進不少財富。富比世...

大陸「地溝油」變身液體黃金 轉型為可持續航空燃料

過去令民眾聞風色變，造成食安隱患的「地溝油」，在大陸正在轉身成為可持續航空燃料（Sustainable Aviation...

川習通話效應 外資唱多陸股 滙豐看好後市展望

在美國總統川普與大陸國家主席習近平通話後，摩根士丹利（大摩）、滙豐相繼唱多陸股。大摩分析師稱，由於美元走弱、「美國例外論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。