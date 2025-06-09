陸官媒：中美貿易不平衡是偽命題 癥結在美方

大陸國務院副總理何立峰今日（9日）將與美方在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。官媒新華社發表題為《中美貿易「不平衡」是個偽命題》的評論文章，指美方將經貿問題泛安全化才是癥結所在。

文章稱，在對華貿易問題上，美方所謂中美貿易不平衡成為其加徵關稅的主要藉口，但事實上，美方將經貿問題泛安全化才是癥結所在，這一思維若不調整將成為各方合作共贏的最大障礙。

文章稱，指隨著美方將經貿問題泛安全化，近年來不斷推出各類經貿限制政策和措施，限制範圍持續擴大，制裁力度不斷加強。美國貿易逆差擴大是美方政策導致的必然結果。

文章還強調，將經貿問題政治化、工具化、武器化、泛安全化，迫使企業選邊站隊，作出違背經濟規律的選擇，不符合市場規則和開放大勢，不符合中美兩國和兩國人民的根本利益。中美合則兩利、鬥則俱傷，中美經貿合作是互利共贏的必然選擇。