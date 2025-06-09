中美經貿磋商今倫敦登場 陸學者：討論的議題將更廣

「中美經貿磋商機制」首次會議9日在倫敦舉行，這也是美中關稅戰爆發以來，雙方舉行的第二場經貿磋商，預計將聚焦關稅、科技和稀土等議題。由於美國商務部長盧特尼克也將加入這次磋商，大陸外交學院教授李海東指出，美方談判代表的範圍更廣泛，表明雙方討論的議題領域也將更廣泛。

當地時間5月10日至11日，中美雙方在瑞士日內瓦舉行經貿高層會談，會上雙方一致同意建立「中美經貿磋商機制」。9日舉行的「中美經貿磋商機制」首次會議，大陸將由國務院副總理何立峰領銜，美方代表除財政部長貝森特與貿易代表葛里爾，還新增商務部長盧特尼克。

復旦大學美國研究中心副主任宋國友接受《環球時報》採訪時表示，此次磋商將有助於進一步釐清日內瓦經貿高層會談後中美之間存在的認知差異。

大陸外交學院教授李海東則指出，這次磋商是為落實中美元首通話共識，旨在以持續談判逐漸緩解中美在經貿領域一系列問題。這表明中美關係在經貿等方面經歷了較大波折後，有對話協調、穩定雙邊關係的共同需求。

他認為，與日內瓦會談相比，美方談判代表的範圍更廣泛，表明雙方討論的議題領域也將更廣泛。

與5月中美日內瓦會談不同，這次川普宣布商務部長盧特尼克將也將參加中美倫敦經貿磋商。美國有線電視新聞網（CNN）稱，由於美國商務部下屬的美國工業與安全局負責監督出口管制，美國對中國的技術出口限制可能成為這輪磋商的重要議題。有分析稱，美國技術出口管制「或不再是一個不可談判的領域」。

彭博也指出，盧特尼克參加新一輪磋商，可能表明美方願意重新考慮一些阻礙中國長期增長目標的技術限制。但香港《南華早報》認為，盧特尼克一直支持高關稅，美國貿易代表葛里爾則與立場強硬的前貿易代表賴海哲關係密切，預計他在關稅問題上也會採取強硬態度。兩人加入美方談判團隊，可能使這次中美經貿磋商面臨艱巨的任務。

環球時報表示，美方此前一直抱怨和強調中方的稀土出口管制，但很少提日內瓦會談後美方對中國的晶片、AI等科技產業的限制。實際上，中方在宣布中美倫敦經貿磋商消息的當天，中國商務部已就中重稀土出口管制措施表示，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，促進便利合規貿易。

新加坡《聯合早報》認為，中美之間因關稅戰而掀起「稀土VS芯片」的無硝煙戰爭，凸顯科技與資源成大國博弈關鍵籌碼。報導引述多國學者的分析稱，中方「稀土牌」肯定打到了美國的「七寸」，否則華盛頓不會急於在日內瓦與中國談判，爾後又氣急敗壞抱怨稀土快要斷供。

一大例證是，美國車企近日抱怨稀土磁鐵短缺致車廠瀕臨停產，而美國連唯一在運營的加州芒廷帕斯稀土礦也不得不將稀土出口到中國進行提煉。

彭博引述專注於國際供應鏈研究的策緯諮詢公司副總監庫姆斯的評估稱，美國想要擺脫對中國稀土依賴，至少還需10年時間，而中國企業已經開發出大多數美國晶片的有效替代品，「中國在這場對峙中正在取得進展」。

大陸外交學院教授李海東說，美國目前依然存在企圖限制談判對手發展權利和發展空間的不健康思維。中美經貿磋商要想取得雙贏結果，必須秉持平等態度，尊重各自關切，互惠合作。