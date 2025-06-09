從投行看大陸／台商辦理遷移登記最新規定

2025年4月30日新規使台商辦理遷址障礙大幅降低。

過去台商要辦理跨區甚至跨省遷址，儲了耗時耗力，還涉及多個部門，為解決企業遷移過程中的繁文縟節，2025年4月30日大陸市場監督管理總局會同人力資源社會保障部、住房城鄉建設部、稅務總局聯合印發《關於推動高效辦成企業遷移登記「一件事」的指導意見》（國市監注發[2025]48號），推動企業遷移登記實現「一次辦、便捷辦、高效辦」的目的。

一、建設「一件事」服務專區

新規要求各省級市場監管部門依託「一網通辦」等政務服務平台，負責建設企業遷移登記「一件事」服務專區，實現遷入、遷出、變更登記信息同步採集，提供「一網申請、一次提交、聯動辦理、進度查詢、結果回饋」等平台功能。企業可優先選擇在線上服務專區提交申請，也可線下通過政務大廳綜合窗口一次性完成。

二、簡化遷移登記流程

過去，企業需持《准予遷入調檔函》往返兩地辦理遷移手續。新規實施後，遷入地登記機關可直接線上向遷出地登記機關傳遞《准予遷入調檔函》，企業無需再為此奔波。同時，除非法律、行政法規另有規定，遷入地、遷出地登記機關不得限制、妨礙企業跨區域遷移。也就是說，新規要杜絕地方保護性阻撓，企業也無需再像以前那樣，往返兩地多次辦理，僅需向遷入地登記機關提交一次申請及一套文件，稅務、社保、住房公積金等多部門事項即可線上辦理，大大提高效率。

三、優化稅務、社保、住房公積金遷移服務

市場監管部門完成遷移登記後，遷移服務專區將企業住所（經營場所）等變更信息及時推送至稅務部門、人力資源社會保障部門和住房公積金管理中心。

稅務遷移會提供預檢功能，企業可提前自主查詢是否存在未辦結涉稅事項，稅務部門對符合條件的企業即時予以遷出，並在遷入地提供一站式遷入服務，及時輔導納稅人辦理涉稅事項。社保方面，遷出地社保部門同步辦理社保變更登記，遷入地直接辦理社保登記，並提醒企業為員工及時辦理就業登記和職工參保登記。住房公積金變更，則根據遷移區域有所不同，市內遷移由原繳存地住房公積金管理中心直接變更信息；省內跨市遷移由遷入地直接開戶，遷出地核實繳存情況後辦理註銷；跨省遷移仍按原流程辦理。

四、精簡文件，推行電子化認證

新規對於可通過共用方式獲取的文件和信息，企業無需重複提交。以電子營業執照登錄提出遷移申請，免於提交營業執照複印件。在遷移登記完成後，後續部門不得要求重複提交申請表、營業執照等文件，實行一次認證、全網通行的機制，減少重複身份認證帶來的麻煩。

目前，大陸市場監督管理總局的企業跨省遷移登記資料傳輸系統已建設完成，還要求各省級市場監管部門在2025年7月底前完成對接使用。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)