快訊

法網／5盤大戰逆轉擊倒辛納 阿爾卡拉斯完成男單連霸

大陸6月零售業景氣 連十月擴張

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸6月零售業景氣指數為50.1，已連續十個月維持在擴張區間。 新華社
大陸6月零售業景氣指數為50.1，已連續十個月維持在擴張區間。 新華社

大陸經濟持續疲軟，提振消費為當前政策重心之一。大陸商業聯合會近日發布數據指，6月零售業景氣指數（CRPI）為50.1，已連續十個月維持在擴張區間。分析認為，CRPI指數小幅回落，顯示消費能力尚需提升。

最新數據顯示，6月零售業景氣指數為50.1，較上月下降0.4個百分點，連續十個月維持在擴張區間。從產業分類來看，三大分類指數出現分化，商品經營類指數為49.5，較上月下降0.9個百分點；電商經營類景氣指數為50.8，較上月升0.8個百分點；租賃經營類指數為51.3，較上月降0.5個百分點。

分析稱，大陸6月氣溫開始升高，線下商品零售逐漸進入經營淡季，疊加「618」線上促銷力度加大對線下商品零售產生分流效應，商品經營類企業預期明顯變弱，租賃經營類企業面臨存量市場的經營壓力仍大，結構性調整任務重，而居民消費能力提升仍需加強。

此外，受「618」促銷活動影響，6月電商經營類企業備貨意願維持穩定。

據了解，CRPI是反映當期零售業經營預期變動的綜合指數，當CRPI高於50時，反映零售業總體較上月擴張。反之，低於50則反映零售業總體較上月收縮。

電商 氣溫 指數

延伸閱讀

順風車載到通緝犯！大陸司機冷靜與警對接 駕車逾200公里收網

成龍神話不再！新片滑鐵盧「2天賣26萬」13億成本堪憂

陸高考作文題太難看不懂？官方稱「因應抗戰勝利80周年的家國情懷」

產業追蹤／直播電商成長迅猛 賣貨模式重塑零售生態

相關新聞

Labubu爆紅帶財！泡泡瑪特創辦人王寧成河南新首富 身家203億美元

大陸潮玩品牌「泡泡瑪特」近年在全球爆火，其中旗下Labubu角色更引發各地搶購潮，這也讓其創辦人王寧轉進不少財富。富比世...

大陸「地溝油」變身液體黃金 轉型為可持續航空燃料

過去令民眾聞風色變，造成食安隱患的「地溝油」，在大陸正在轉身成為可持續航空燃料（Sustainable Aviation...

川習通話效應 外資唱多陸股 滙豐看好後市展望

在美國總統川普與大陸國家主席習近平通話後，摩根士丹利（大摩）、滙豐相繼唱多陸股。大摩分析師稱，由於美元走弱、「美國例外論...

工業富聯董座鄭弘孟： AI 是歷史性機遇

鴻海集團旗下工業富聯上市滿七周年。工業富聯董事長鄭弘孟昨（8）日於工業富聯網站發出以「攜手同心 未來可『7』」為題的「致...

大陸6月零售業景氣 連十月擴張

大陸經濟持續疲軟，提振消費為當前政策重心之一。大陸商業聯合會近日發布數據指，6月零售業景氣指數（CRPI）為50.1，已...

從投行看大陸／台商辦理遷移登記最新規定

2025年4月30日新規使台商辦理遷址障礙大幅降低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。