川習通話效應 外資唱多陸股 滙豐看好後市展望

在美國總統川普與大陸國家主席習近平通話後，摩根士丹利（大摩）、滙豐相繼唱多陸股。大摩分析師稱，由於美元走弱、「美國例外論」趨勢減弱，以及投資者多元化意願增強，未來6至12個月中國股票市場將吸引更多資金流入。無獨有偶，滙豐近來發布第3季全球投資展望亦對中國股市表示看好。

澎湃新聞報導，摩根士丹利中國股票策略師王瀅近日表示，全球投資者目前在中國股票上的部位「嚴重偏低」，預計將吸引資金流入，尤其是香港市場和美國存託憑證（ADR）。由於投資者的預期更為現實以及美元走軟，中國公司的盈利成長潛力正逐步上升。「我們也看到中國公司在科技上的突破，可能會推高MSCI中國指數離岸成分股的淨資產收益率和盈利增速。」

王瀅也指，中美關稅談判的部分緩和及中國股票獲利修正趨勢趨於穩定的跡象，使獲利和估值有了進一步上升空間。全球投資者的大規模持倉及人民幣的走強也應會起到助力作用。

此外，滙豐近日發布第3季全球投資展望同樣也對中國股市表示看好。滙豐環球私人銀行及財富管理中國首席投資總監匡正稱，儘管貿易政策的不確定性暫時主導市場情緒，亞洲市場因各種有利因素而整體表現較好，仍保持長期結構性增長動力。在亞洲，依然看好中國、印度及新加坡等展現出經濟韌性的市場。「中國經濟的韌性及結構性成長機會依然明顯。」

聚焦中國市場，匡正稱，預計未來隨著降準降息進一步落實，結合股票回購、公募基金發行回升以及保險資金積極入市的背景，A股的整體流動性環境依然較為有利。