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陸汽車業太內捲 吉利董座不打價格戰：停止擴產

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國吉利汽車董事長李書福。新華社
中國吉利汽車董事長李書福。新華社

在大陸汽車行業面臨「內捲」（過度競爭）挑戰之際，吉利控股集團董事長李書福坦言當前世界汽車工業存在「嚴重產能過剩」，吉利決定不再新建或擴大汽車生產工廠產能。他以馬拉松比喻大陸汽車產業發展，稱大陸汽車工業賽場主要在國內，出口占比低，並且不點名地批評部分企業競爭方式「令人難以啟齒」。

李書福七日在二○二五中國汽車重慶論壇上表示，吉利汽車要充分利用全球過剩產能，最大可能的展開合作和資源重組；呼籲應以友善的姿態參與全球市場競爭，贏得更多全球同行掌聲，為大陸汽車工業樹立良好品牌形象。他日前曾在集團內部指出，一定要堅持開放式良性競爭，堅持不打價格戰，（而是要）打價值戰、技術戰、品質戰、服務戰、品牌戰、企業道德戰。

吉利官網顯示，吉利控股集團在中國大陸、美國、英國、瑞典、比利時、馬來西亞建有汽車整車和動力總成製造工廠，擁有各類銷售網點超過四千家。

針對汽車行業「內捲」問題，大陸多個部委近期密集發聲，並公布監管政策。大陸商務部五日稱，將加強汽車消費市場追蹤研究和政策引導，推動破除制約汽車流通消費的阻礙，並配合相關部門加強綜合整治與合規引導，維護公平競爭市場秩序。工信部在五月卅一日稱，贊同並支持中國汽車工業協會倡議，將加大汽車行業競爭整治力度。

近期捲入價格戰風暴的電動車龍頭比亞迪，日前遭長城汽車董事長魏建軍比喻為「汽車業的恒大」。比亞迪公關總經理李雲飛昨日暗批長城汽車，指「河北某車企」煽動輿論惡意舉報，將保留法律追訴權。

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