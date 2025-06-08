Labubu爆紅帶財！泡泡瑪特創辦人王寧成河南新首富 身家203億美元

大陸潮玩品牌「泡泡瑪特」近年在全球爆火，其中旗下Labubu角色更引發各地搶購潮，這也讓其創辦人王寧轉進不少財富。富比世實時富豪榜實時數據近日顯示，王寧已取代牧原股份創辦人秦英林，成為河南新首富。

成都傳媒旗下「紅星新聞」指出，據富比世8日實時富豪榜數據，王寧目前身家為203億美元，秦英林身家為163億美元。王寧已取代秦英林，正式登上河南新首富寶座。

據悉，牧原股份是一家位於河南南陽的生豬飼養企業。此前，河南首富為秦英林、錢瑛夫婦。據胡潤百富今年3月發布的「2025胡潤全球富豪榜」，秦英林、錢瑛夫婦以人民幣1,300億元財富蟬聯河南首富。

此外，上觀新聞提到，近期，泡泡瑪特旗下Labubu一娃難求，爆紅程度堪稱現象級，一些聯名或限量款的Labubu更是賣出了人民幣幾千上萬元的「天價」。此外，Labubu第三代產品「前方高能量」系列4月24日發售即引發全球搶購，泡泡瑪特APP當日登頂美國App Store購物榜。

而Labubu的爆紅，也為泡泡瑪特股價帶來強勁成長。截至6日收盤，泡泡瑪特股價報244.8港元/股，總市值達3288億港元。今年以來（2025年）股價已上漲174%。若從2024年初計算，其股價漲幅已超過11倍。其中，泡泡瑪特2024年年報顯示，王寧持有泡泡瑪特股權占比為48.73%。另，泡泡瑪特公司整體表現亮眼，全年營收人民必130.4億元，年增106.9%；經調整淨利人民幣34.0億元，年增185.9%。

由於Labubu人氣居高不下，藍鯨新聞指出，近日在大陸社群媒體上有用戶發文稱，只要在平安銀行存款3個月人民幣5萬元定期，就能獲得Labubu 3.0系列盲盒，盲盒保證是正品，目前該活動只有西安支行有。

報導稱，這場活動由平安銀行西安未央路支行發起。工作人員證實活動真實有效，稱「具體要求是沒開過平安銀行卡的新客戶才可以參加，客戶存5萬元定期至少3個月，便可以獲得一個LABUBU 3.0系列盲盒。即便不是西安本地的也可以異地辦理線上預約，活動到月底截止，有平安卡的客戶不能參與此次活動。」該活動吸引了大量潮玩愛好者關注，評論區內網友紛紛表示想透過存款拿到Labubu。