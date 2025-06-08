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Labubu爆紅帶財！泡泡瑪特創辦人王寧成河南新首富 身家203億美元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為泡泡瑪特創辦人王寧。圖／取自大公文匯網微博
圖為泡泡瑪特創辦人王寧。圖／取自大公文匯網微博

大陸潮玩品牌「泡泡瑪特」近年在全球爆火，其中旗下Labubu角色更引發各地搶購潮，這也讓其創辦人王寧轉進不少財富富比世實時富豪榜實時數據近日顯示，王寧已取代牧原股份創辦人秦英林，成為河南新首富。

成都傳媒旗下「紅星新聞」指出，據富比世8日實時富豪榜數據，王寧目前身家為203億美元，秦英林身家為163億美元。王寧已取代秦英林，正式登上河南新首富寶座。

據悉，牧原股份是一家位於河南南陽的生豬飼養企業。此前，河南首富為秦英林、錢瑛夫婦。據胡潤百富今年3月發布的「2025胡潤全球富豪榜」，秦英林、錢瑛夫婦以人民幣1,300億元財富蟬聯河南首富。

此外，上觀新聞提到，近期，泡泡瑪特旗下Labubu一娃難求，爆紅程度堪稱現象級，一些聯名或限量款的Labubu更是賣出了人民幣幾千上萬元的「天價」。此外，Labubu第三代產品「前方高能量」系列4月24日發售即引發全球搶購，泡泡瑪特APP當日登頂美國App Store購物榜。

而Labubu的爆紅，也為泡泡瑪特股價帶來強勁成長。截至6日收盤，泡泡瑪特股價報244.8港元/股，總市值達3288億港元。今年以來（2025年）股價已上漲174%。若從2024年初計算，其股價漲幅已超過11倍。其中，泡泡瑪特2024年年報顯示，王寧持有泡泡瑪特股權占比為48.73%。另，泡泡瑪特公司整體表現亮眼，全年營收人民必130.4億元，年增106.9%；經調整淨利人民幣34.0億元，年增185.9%。

由於Labubu人氣居高不下，藍鯨新聞指出，近日在大陸社群媒體上有用戶發文稱，只要在平安銀行存款3個月人民幣5萬元定期，就能獲得Labubu 3.0系列盲盒，盲盒保證是正品，目前該活動只有西安支行有。

報導稱，這場活動由平安銀行西安未央路支行發起。工作人員證實活動真實有效，稱「具體要求是沒開過平安銀行卡的新客戶才可以參加，客戶存5萬元定期至少3個月，便可以獲得一個LABUBU 3.0系列盲盒。即便不是西安本地的也可以異地辦理線上預約，活動到月底截止，有平安卡的客戶不能參與此次活動。」該活動吸引了大量潮玩愛好者關注，評論區內網友紛紛表示想透過存款拿到Labubu。

據富比世8日實時富豪榜數據，泡泡瑪特創辦人王寧目前身家為203億美元，牧原股份創辦人秦英林身家為163億美元。王寧已取代秦英林，正式登上河南新首富寶座。圖／取自上觀新聞
據富比世8日實時富豪榜數據，泡泡瑪特創辦人王寧目前身家為203億美元，牧原股份創辦人秦英林身家為163億美元。王寧已取代秦英林，正式登上河南新首富寶座。圖／取自上觀新聞

財富 泡泡瑪特 富比世

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