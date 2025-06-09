京城演唱會 帶動「鳥巢」周邊經濟

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
汪蘇瀧演唱會場面非常火熱，圖為觀眾入場後的場內情景。 本報北京傳真
汪蘇瀧演唱會場面非常火熱，圖為觀眾入場後的場內情景。 本報北京傳真

5月下旬鳳凰傳奇連3場北京鳥巢演唱會引爆歌迷熱情，吸引近19萬觀眾到場，中國國家體育場再次成為歡樂的海洋。今年以來汪蘇瀧、張惠妹、張杰、鳳凰傳奇相繼在「鳥巢」開唱，總觀演客流接近110萬人次，帶動場館周邊消費增長約3成。

演唱會開演前，位於鳥巢場館外的演唱會市集是最熱鬧的時候。除紀念票列印和扇子、發帶、手環等「應援」物品的售賣點，人氣最高的要屬幾處化妝編髮的攤位。兩位姑娘坐在凳子上，工作人員熟練地將藍色絲帶和小麻花辮編進她們的長髮間，再給手背上貼幾個散粉紋身貼，觀演妝造就完成了。

演唱會也為周邊商業帶來明顯的輻射效應，場館周邊餐飲和零售業迎來顯著增長。奧林匹克中心區玲瓏塔一層，如今經營著一家「國際商品體驗館」，銷售世界各國的酒水、零食和特色商品；玲瓏塔南側空地上正舉辦「玲瓏之夏夏日美食廣場」，開著東北大串、鐵板魷魚、老北京雪梨湯等幾十個小吃攤位；再向南走去，是一家集合了數十個品牌的中華老字型大小體驗館，從老北京風到國際風格一應俱全。

今年鳥巢演出季開始至今，國際商品體驗館、夏日美食廣場和中華老字型大小體驗館的客流量同比增長50%，營業額同比增長30%。

2024年鳥巢共上演39場大型演唱會，觀眾超216萬人次，貢獻全北京超6成的演唱會觀眾數量和票房收入。2025年，鳥巢將舉辦50多場演唱會，場館檔期已排滿，預計觀眾將達280萬人次。

觀眾 演唱會 北京

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