長三角創陸4分之1經濟總量 去年GDP破33兆人民幣

第七屆長三角一體化發展高層論壇、長三角一體化發展成果發布會7日在南京召開。其間，長三角先進製造業集群聯盟揭牌，一批重點合作事項（項目）進行簽約。

中新社報導，2025年是長三角一體化發展上升為國家戰略的第七年。作為中國大陸經濟發展最重要的引擎之一，2024年，長三角地區生產總值（GDP）突破33兆元（人民幣，下同）、同比增長5.5%，長三角以不到中國大陸4%的國土面積，創造了大陸近4分之1的經濟總量；「萬億（兆元級）城市」增至9個，其數量在大陸比重超3分之1。2025年一季度，長三角GDP超8兆元、在大陸比重超過4分之1。

2025年度長三角一體化發展實事項目清單、2025年度長三角一體化發展最佳實踐案例、第二批長三角創新聯合體名單、太湖共保聯治成果和新安江—千島湖生態環境共同保護合作區建設成果等也於同期發布。

長三角地區擁有大陸先進製造業集群累計26個、占大陸總數的32.5%，涉及大飛機、生物醫藥、新材料、高端裝備等戰略性新興產業。當天長三角先進製造業集群聯盟揭牌，旨在培育世界級先進製造業集群。