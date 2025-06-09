無人機配送 香港開通首航

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
美團旗下提供無人機配送服務探索的Keeta Drone，香港首條商業航線6日啟航，航線由香港科學園白石角長廊至對岸的馬鞍山海濱長廊。圖／取自中新網
美團旗下提供無人機配送服務探索的Keeta Drone，香港首條商業航線6日啟航，航線由香港科學園白石角長廊至對岸的馬鞍山海濱長廊。圖／取自中新網

美團旗下提供無人機配送服務探索的Keeta Drone，香港首條商業航線6日啟航，航線由香港科學園白石角長廊至對岸的馬鞍山海濱長廊。這條跨海灣航線把原來40分鐘的陸路配送時間縮短至5分鐘，目前已接入服務的本港商戶包括麥當勞和必勝客。

綜合陸港媒體報導，美團副總裁兼無人機業務負責人毛一年表示，首條航線設在跨海+公園場景，是因為這一場景在香港比較具有代表性，香港有很多山地、海洋等複雜地形，也存在許多自然景區、封閉園區等路面配送困難的場景。類似複雜場景下，無人機不受地形阻礙等優勢會非常明顯，可解決過往很多配送不便的需求。

至於費用是否會比較高，以麥當勞「自選飽一人飛行餐」為例，假設定位在馬鞍山公園，從Keeta應用程式上選擇無人機店，含30港元（約台幣115元）的無人機配送費，最低消費為86港元（扣除推廣時減免的2元平台費），相較其他分店最低消費60港元，加上運費和平台費總計73港元，無人機送餐較人工送餐約貴13港元。

香港經濟日報報導，毛一年指出，考慮到無人機、航線、遙控機師、地勤人員等成本，認為30港元的無人機配送價錢是合理定價，與向消費者所提供的價值匹配。目前就香港的Keeta Drone服務共部署6部無人機，並有本地地勤及位於深圳營運中心的遠程操控團隊輔助。

Keeta Drone自2017年成立以來至今年3月，已在大陸多個城市開通55條航線。

香港 航線

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