廣東11企業 躍人形機器人百強

近年來，廣東密集推出一系列支持人工智慧與機器人產業創新發展的政策措施，憑藉完備的產業鏈和雄厚的工業基礎，廣東正加快打造全球人工智慧與機器人產業的創新重鎮。

中新社報導，數據顯示，2024年，廣東人工智慧核心產業規模超過2200億元（人民幣，下同），廣東省人工智慧核心企業超過1500家。機器人方面，廣東已形成以廣州、深圳、佛山、東莞為核心，珠三角協同發展的機器人產業格局。

根據國際知名投行摩根士丹利今年發布的全球人形機器人領域上市公司百強名單，廣東共有11家企業入選，包括廣汽集團、小鵬汽車、比亞迪、騰訊、優必選、速騰聚創等。

小鵬汽車董事長、CEO何小鵬近日在廣州透露，目前小鵬汽車年度人工智慧（AI）研發投入超40億元，未來十年，將構建全棧（Full Stack）自研的AI生態體系。希望在明年下半年，小鵬汽車量產的人形機器人能夠在部分場景率先落地。

據了解，小鵬汽車人形機器人IRON不僅擁有擬人化的外觀和行走姿態，更憑藉自研的靈巧手，可挑戰工廠流水線中的高精度操作任務。何小鵬表示，中國人形機器人產業鏈正在加速崛起，廣東在汽車工業方面很強，相信下一個十兆級的人形機器人市場也會在廣東。

中國科學院院士丁漢指出，人形機器人要實現廣闊的應用，最核心的還是要解決智能計算大腦、多維視覺感知、多指靈巧手和雙足運動系統。其中，多指靈巧手是人形機器人邁向工業化的最核心技術之一。

深圳市速騰聚創科技有限公司研發的第二代靈巧手Papert2.0具有20個自由度，最大負載5千克，在指尖指腹和手掌上共有14個力傳感器，配合機械臂及其控制系統，可完成精細動作。

「我們希望將靈巧手的感知能力和操作能力結合，它可以應用在工業場景中，在不改造基礎設施的情況下模擬人手進行操作。我們的靈巧手有望在今年進行量產。」深圳市速騰聚創科技有限公司市場總監謝闐地介紹。

帕西尼感知科技（深圳）有限公司是一家專注於觸覺傳感器技術及人形機器人研發的高科技企業，其推出的靈巧手已在醫療、工業等領域應用。該公司CEO許晉誠表示，粵港澳大灣區給企業提供的不只是上下游產業鏈，也給我們足夠發揮的大舞台，在這裡，我們可以「足不出戶」就完成人形機器人的製造。

廣州正以智慧裝備與機器人產業為引擎，推動傳統製造業向高端化、智能化轉型。而深圳在人形機器人產業、無人機以及新能源汽車等領域展現出領先地位。