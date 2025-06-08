全球經濟兩驅化 陸學者：各國將參與到中美經濟大循環

美中關稅戰在5日晚間川習通話後似再出現轉圜契機，外界持續關注美中關係未來走向與國際格局變化。大陸多位專家認為，短期內，川普關稅面臨挑戰，中長期來看世界經濟大概率會形成中美雙核驅動、更多國家參與其中的大循環格局。

界面新聞報導，多位大陸專家在7日舉辦的「中國宏觀經濟論壇」（CMF）發表前述論點。

中歐國際工商學院經濟學與金融學教授許斌表示，現在全球貿易被注入了一個非常重要的新變量，就是對地緣政治因素的考量，尤其是對大國來說，國家安全的考量非常重要。他因此提出全球經濟「兩驅化」的假說，即中美雙方在部分領域自主獨立，兩者之間會互通有無，歐盟、東協、非洲、拉丁美洲這些中堅力量會同時與中美保持經濟和政治上的聯繫。

對外經貿大學中國WTO研究院院長屠新泉稱，從中長期來看，未來的世界貿易和經濟可能是雙頭驅動，中美之間的貿易聯繫很可能從直接聯繫，轉向一種更擴散化的間接聯繫。他指出，這種情況實際上已經發生了，過去幾年，通過第三方中轉，中美之間的互相依賴還在提高，所以以後「連接國」的地位或會愈來愈高。在可預見的未來，會有更多國家和地區參與到中美之間的經濟大循環中。

上海財經大學校長劉元春指出，現在預測中美貿易走向是一件很複雜的事，原因之一在於川普將關稅作為一種談判砝碼，而談判存有高度不確定性。

劉元春進一步表示，從過去幾個月的情況來看，金融市場動蕩、通膨、以及稀土等關鍵要素供應制約，在一定程度上影響著貿易談判進程和美國的態度。同時經過中美激烈碰撞後，美國內部政治分化加劇，很可能是影響下一步談判進程的關鍵變量，甚至可能超越前3種力量，需要予以高度關注。

在前述狀況下，大陸經濟應該如何應對？中銀國際證券首席經濟學家徐高認為，中國的「上策」是通過調整收入分配等方式刺激消費、增加總需求，但這是一個較為長期的策略，難度較大、且需要時間，所以短期內消費或難以明顯成為經濟增長的主要引擎。在此背景下，可能還是要依靠投資這一「中策」來維持經濟的平穩增長，能否通過國內投資規模的快速擴張，來對沖外需的走弱，或是當前中國經濟的主要課題。