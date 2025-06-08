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美中倫敦經貿會談 中國學者：聚焦科技限制與稀土

中央社／ 北京8日電

美中領導人通話後，美中代表將於英國商討貿易相關議題。受訪的中國學者預料，會談將具體聚焦在美國對中科技打壓限制，與中國稀土出口等問題，雙方渴望取得進展，整體樂觀。

美國總統川普6日宣布，美方官員6月9日會在英國倫敦與中國代表會面，舉行中美經貿磋商機制首次會議。中國外交部7日晚間指出，國務院副總理何立峰將於6月8日至13日訪問英國，期間將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。

上海復旦大學國際問題研究院長、美國研究中心主任吳心伯接受中央社訪問時表示，這次會談除了關稅問題以外，還會涉及到雙方關心的其他經貿議題。對中國而言是，美國對中科技限制打壓，以及美方對中國一些實體的制裁。

吳心伯進一步指出，美方關心的包含中國對美稀土出口問題，預料也會提到中國增加美國採購，甚至美方可能會提出TikTok交易問題。

吳心伯認為，這次會談可以取得一定進展，原因是一來美中元首剛才通話，有著比較正面積極的效果，雙方有政治意願；二來是從雙方實際利益關切而論，希望能在關稅、稀土、技術、制裁與採購上取得進展，「總體上還是比較樂觀的」。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘向中央社指出，中美之間的競爭幾乎是全方位的、深入的、激烈的、且錯綜複雜。美國禁止向中國出口高科技半導體，以及中國對稀土出口的嚴格管控，只是當前貿易領域最突出的焦點。

他進一步表示，「幾乎難以想象，美國和中國在長期內會在這方面發生顯著的改變」。這表示，即便不考慮其他重大的爭端，某些臨時性的次要妥協是有可能的，甚至很大可能出現。但重大的、持久的和解幾乎可以確定是不應寄予期待。

美中在5月12日於日內瓦會談達成共識，雙方同意貿易休戰90天，並大幅調降彼此關稅，暫緩全球貿易停滯風險。但是未滿一個月，美中在經貿、科技與教育等領域接連出招、摩擦不斷。

在美中舉行倫敦經貿會談之前，近期稀土爭端已有和緩跡象。

美方 美國 美中

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