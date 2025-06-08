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上月才習普會…中俄貿易卻遇冷？俄物流：近月陸貨運訂單降幅明顯

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
2024年1月，廈門東渡港區即將出口的汽車和上汽安吉誠申誠號滾裝船。新華社
2024年1月，廈門東渡港區即將出口的汽車和上汽安吉誠申誠號滾裝船。新華社

俄羅斯物流公司Rocket Cargo稱，過去幾個月來，對從中國大陸到俄羅斯的貨運需求量呈下降趨勢，該公司表示，原因之一是從事此類運輸的公司過多，競爭激烈。但同時，先前大陸海關數據顯示，中俄前4月貿易額年減7.5%，顯示中俄之間貿易呈現下降。

俄羅斯衛星通訊社8日報導，Rocket Cargo表示，近幾個月來，從中國運輸貨物的訂單數量下降，而且降幅明顯。且大多數物流公司表示，過去3至5個月來，幾乎沒有新客戶請求從中國運輸貨物。對於訂單數量下降，Rocket Cargo的專家認為，這可能與從事俄中之間貨運的公司過多有關，形成巨大競爭。

該公司解釋，激烈的競爭往往對物流公司產生不利影響。為了生存，許多公司被迫以極低的價格提供服務。此外，過去物流企業可以貸款維持營運，但現在由於貸款利率的原因，幾乎不可能用此類手段。

消息顯示，一些公司僅能完成從中國貨運服務計劃的四分之一。由於這些原因，許多公司經營困難，被迫啟動破產程序。

該公司續指，需求下降的另一個原因是，從2024年起，大陸賣家可以直接通過電商平台銷售商品。也就是說，他們自己安排到俄羅斯的所有運輸流程，這種情況下不需要俄羅斯物流公司的幫助。Rocket Cargo指出，市場上的大小公司都注意到對從中國貨運需求量的減少。

值得注意的是，以德俄為核心的中歐班列，第1季出現列車數與貨運量下降，去程（從中國大陸發往國外）開行班列數下跌22.5%，發送箱數下跌24.8%。業界分析指出，此下滑趨勢可能與俄羅斯近期加稅、查扣貨物，以及對中國汽車出口政策的調整有關。也有觀點認為，俄羅斯國內消費信心的下滑，也可能抑制對中國大陸商品的需求。

陸媒財新網先前報導，俄羅斯海關自2024年10月起，依據新修訂的1374號令，以「軍民兩用疑慮」為由大舉扣押貨櫃。今年前2個月，受影響貨櫃便超過千個，許多機電零件、電子設備等84稅則號列商品淪為禁運目標。

大陸海關總署數據顯示，今年1-4月大陸對俄出口商品價值為308.11億美元，年減5.3%，中國大陸自俄進口商品則下降9.1%，為403.11億美元。2024年中俄兩國貿易額達2,448.19億美元，年增1.9%，創歷史新高。

貨櫃 物流 海關 俄羅斯

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