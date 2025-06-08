閉眼申購時代來了？A股新股零破發 申購人數創2年新高

統計顯示，大陸2025年至今上市的新股有35檔，平均打新（指參與新股申購）人數1,187.69萬。2024年是62檔新股，平均每檔新股的打新人數是886萬；2023年是169檔新股，平均打新人數922萬。今年不僅最高打新人數創近2年新高，平均打新人數也是階段性新高。分析認為，打新人數的回暖或與打新收益有關，今年新股上市首日平均漲幅超200%，無一「破發」（指跌破發行價）。

券商中國引述Wind數據顯示，打新人數超過1,300萬的新股一共有10檔，其中有6檔是在2025年上市。打新人數超過1,200萬的有18檔新股，其中有10檔新股是在2025年上市。

而打新回暖與零破發有關，數據顯示，2025年有45檔新股（包含科創板、北交所）上市，上市首日平均漲幅219%。單檔新股最高漲幅超600%，無一新股破發，有觀點稱「閉眼打新的時代又回來了」。且其中38股上市首日收盤漲幅超過100%，占比超過80%。

2024年全年新股上市100檔，平均首日漲幅253%，多檔新股漲幅超過1000%，有一檔甚至接近2000%。全年僅1檔新股破發。2023年全年有313檔新股上市，平均首日漲幅僅有66%，有52檔新股破發。

值得注意的是，2023年下半年，監管放慢了IPO上市的步伐。報導認為，在IPO收緊後，上市的新股數量大幅減少，新股呈現出一定的稀缺性，一定程度上促使新股的表現較好。

不過，在參與打新投資者申購踴躍狀況下，新股整體網上中籤率進一步走低，網上打新中籤難度隨之進一步增大。

證券時報引述數據稱，以主板為例，統計數據顯示，2024年上市的主板新股平均網上中籤率為0.0470%，相較之下，2025年以來上市的主板新股平均網上中籤率則為0.0299%，較2024年的平均網上中籤率明顯降低，意味著2025年以來主板新股中籤難度進一步加大。