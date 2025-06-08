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吉利董座李書福：全球汽車嚴重產能過剩 吉利不再擴大汽車產能

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國吉利汽車董事長李書福。新華社
中國吉利汽車董事長李書福。新華社

吉利控股集團董事長李書福表示，當前世界汽車工業存在「嚴重產能過剩」，吉利決定不再新建或擴大汽車生產工廠產能。他以馬拉松比喻大陸汽車產業發展，稱中國汽車工業賽場主要在國內，出口占比低，且不點名地批評部分企業競爭方式「令人難以啟齒」。

李書福7日在「2025中國汽車重慶論壇」上表示，吉利汽車要充分利用全球過剩產能，盡最大可能的展開務實合作，資源重組，這樣做既能利用成熟的質量保證體系，又能利用熟練的技術工人，同時還能夠提高同行的過剩產能的利用率。

李書福稱，應以友善的姿態參與全球市場競爭，贏得更多全球同行掌聲，為中國汽車工業走出去樹立良好的品牌形象。

李書福稍早在5月23日在集團內部「吉利大講堂」指出，「我們一定要堅持開放式良性競爭，堅持不打價格戰，打價值戰、技術戰、品質戰、服務戰、品牌戰、企業道德戰。」

吉利官網顯示，吉利控股集團在中國、美國、英國、瑞典、比利時、馬來西亞建有世界一流的現代化汽車整車和動力總成製造工廠，擁有各類銷售網點超過4,000家，產品銷售及服務網絡遍布世界各地。

吉利總部位於大陸浙江杭州，擁有22家中國工廠及3家海外裝配廠。吉利汽車在中國大陸擁有900多家經銷商，在海外有450多個銷售和服務點。吉利汽車集團還在寧波、杭州、瑞典哥德堡、英國考文垂和德國法蘭克福設有5個工程研發中心；在上海、哥德堡和考文垂設有3個造型設計中心。

值得注意的是，吉利汽車長期以來多個子品牌受到關注，目前旗下品牌除吉利外，包括領克、極氪、幾何、睿藍、極星、雷達與銀河等都是吉利旗下兵團。此外，吉利此前也收購蓮花（Lotus）、寶騰（Proton）等外資品牌。

近期大陸汽車行業面臨「內捲」挑戰，多個部委密集發聲、公布監管政策。大陸商務部5日稱，商務部將加強汽車消費市場跟蹤研究和政策引導，推動破除制約汽車流通消費的堵點、卡點，並配合相關部門加強綜合整治與合規引導，維護公平競爭市場秩序。

同時，大陸工信部在5月31日稱，贊同並支持中國汽車工業協會倡議，將加大汽車行業「內捲式」競爭整治力度；中國汽車工業協會（中汽協）在5月31日也表示，某車企（即比亞迪）率先大幅降價，多家企業跟進，引發新一輪「價格戰」恐慌，無序「價格戰」將擠壓企業利潤空間，影響產品質量與售後服務，阻礙行業健康發展、危害消費者權益。

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