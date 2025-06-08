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小米SU7 Ultra汽車入駐賽車遊戲GT7 成首款收錄陸製車

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
小米集團董事長雷軍表示，小米旗下電動車SU7 Ultra與知名賽車遊戲Gran Turismo 7（GT7）合作，成為該遊戲中首款收錄的中國車。圖／取自雷軍微博
小米集團董事長雷軍表示，小米旗下電動車SU7 Ultra與知名賽車遊戲Gran Turismo 7（GT7）合作，成為該遊戲中首款收錄的中國車。圖／取自雷軍微博

小米集團董事長雷軍表示，小米旗下電動SU7 Ultra與知名賽車遊戲Gran Turismo 7（GT7）合作，成為該遊戲中首款收錄的中國車。雷軍8日在微博上稱，小米SU7 Ultra即將入駐《Gran Turismo 7》，這也是GT賽車史上首款中國車。

GT系列賽車遊戲是線上模擬賽車遊戲的標竿，法拉利、保時捷、日產、本田、BMW等眾多國際知名車廠都與GT系列合作，授權旗下經典或概念車進入遊戲。

雷軍說，很多汽車愛好者都非常喜歡GT賽車，它被公認為「全球最真實的模擬駕駛平台」之一，收錄了眾多不同時代全球最為傳奇的經典汽車。「這10年，中國汽車工業發展非常快，我相信未來在國際舞台上，大家能看到更多來自中國的傳奇車型。」

與此同時，《GT 賽車》系列遊戲開發商 Polyphony Digital 宣布與小米達成合作。合作訊息指出，挑戰紐北賽道記錄為目標開發的SU7 Ultra原型車，以6分46秒874打破了四門電車在紐北的圈速記錄，受到全球車迷廣泛關注。

系列遊戲製作人山內一典表示，中國汽車工業發展很快，小米的汽車事業剛剛起步不久，從智能手機到家電、穿戴智能，全面覆蓋人民生活的智能生態系統中，製造出了優秀的汽車SU7作為其中非常重要的一部分，還同時推出SU7 Ultra原型車打破了紐北圈速紀錄。

電動 雷軍 開發商 SU7

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