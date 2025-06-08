李家超：維護香港自由港地位 不反擊美國關稅

香港行政長官李家超近日受訪表示，即使中美地緣政治緊張局勢進一步加劇，香港也不會對美國實施報復性關稅而因此破壞自身的「成功基因」，並危及自由港地位。

香港「南華早報」今天刊發的李家超專訪做了上述報導。李家超說，香港的成功因素在於開放，以發展為貿易樞紐，零關稅則為香港創造了如此規模的貿易量。

李家超指香港政府已經制定應對最壞情況的應急計畫，但未透露具體內容，因為不希望民眾感到驚慌。

李家超還表示，他剩下的兩年任期將加大支持香港企業，減少對美國的依賴，並且開拓東南亞和中東等新市場，以尋找「藍海」。

他表示，「將透過進一步融入國家，利用好發展機遇，同時維持國際聯繫以及一國兩制方針」。

對於香港國安法實施後外界批評香港自治和自由受到侵蝕一事，李家超以「河流匯入大海」的比喻加以反駁，指兩者交匯的鹹水區將形成新的生態系統，很可能培育味道更加鮮美的新魚類品種，而在交匯處建造圍牆並非好事，因為大家都是同一家庭，大海會照顧好河流。

李家超指出，無論他自己、香港還是中國，都會確保這種融合能創造一種雙方都有利的新生態，香港生活方式和體制都沒有改變。