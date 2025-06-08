陸讓地溝油變身「液體黃金」！零碳目標使「可持續航空燃料」需求增

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聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
去年6月5日，中國商飛公司的一架ARJ21支線飛機和一架C919大型客機，加注可持續航空燃料（SAF），分別在上海和山東東營完成演示飛行。這是大陸國產商用飛機首次加注SAF演示飛行。 中新社
去年6月5日，中國商飛公司的一架ARJ21支線飛機和一架C919大型客機，加注可持續航空燃料（SAF），分別在上海和山東東營完成演示飛行。這是大陸國產商用飛機首次加注SAF演示飛行。 中新社

過去令民眾聞風色變，造成食安隱患的「地溝油」，在大陸正在轉身成為可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）。目前全球在淨零碳排趨勢下，加注SAF的航班逐漸增加，中國大陸作為全球「地溝油、泔水油、廢棄油」最大的出口國，也在增加SAF相關產線，不過目前SAF採購成本仍高於傳統航空煤油是挑戰。

過往地溝油成為食安的重大敵人、作為打擊對象，但近年來，地溝油正在翻身成為另一種新型能源，比如使用地溝油轉型為航空燃料、生物柴油，促進資源循環利用。

第一財經報導，近期舉辦的國際航空運輸協會（IATA）年會上，國際航協理事長威利·沃爾什（Willie Walsh）預測，SAF在2025年產量預計將增長到200萬噸，但僅占航空燃料使用量的0.7%。SAF產量雖比2024年的100萬噸多了1倍，但要滿足行業在2050年實現淨零碳排放的承諾，SAF產量需呈指數級增長。

SAF是指滿足可持續性標準，來源於生物質、餐飲廢油等含合成烴原料加工後，達到民用航空噴氣燃料標準的燃料。相較於傳統化石燃料，SAF全生命周期碳排放量最高可減少85%。

目前各國對航空業碳減排的要求差異巨大，歐洲相對更加嚴格。歐盟委員會規定，自2022年起，所有從歐洲經濟區內機場起飛的航班，均須混合加注一定比例的SAF。2025年的比率是2%，2030年提高到6%，2050年則要達到70%。2%的SAF用量，相當於近100萬噸的SAF需求，是2023年全球市場需求的2倍，也令航空公司今年的採購量大幅提升。

據國信證券，大陸已建成35萬噸SAF產能，包括鎮海煉化於2021年建成的中國首套10萬噸/年生物航煤工業裝置，海新能科現有SAF產能5萬噸，君恆生物在已有20萬噸/年產能基礎上，投資31.46億元人民幣的60萬噸/年產能，將在2025年底建成。

2024年5月，中國商飛公司的國產飛機完成首次加注SAF的演示飛行，其使用的SAF，就是採用中石化自主研發生物航煤生產技術，原料就是俗稱的「地溝油」。

然而，SAF使用面臨成本高昂的挑戰，國際航協的估計，2024年SAF的平均成本是傳統航空燃料的3.1倍，2025年，SAF的全球平均成本，預計將是噴氣燃料的4.2倍。

據新華社，2024年1至7月，中國大陸已出口158萬噸廢棄食用油，比上年同期的102萬噸更高。2024年7月，中國廢棄食用油出口量為17.68萬噸，前三大進口國分別為美國、新加坡和印尼。

食安 飛機 航班 碳排放 淨零

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