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中國商務部：已批准一定數量稀土出口申請

中央社／ 北京8日電
有關稀土出口問題，中國商務部昨天晚間表示，考慮各國在民用領域的需求與關切，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。(路透)
有關稀土出口問題，中國商務部昨天晚間表示，考慮各國在民用領域的需求與關切，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。(路透)

有關稀土出口問題，中國商務部昨天晚間表示，考慮各國在民用領域的需求與關切，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。

今年4月，中國宣布對7種中重稀土產品實施出口限制，此舉被視為對美國加徵高額關稅的反制措施。中國的稀土出口管制措施，導致美歐日多家汽車製造商面臨生產線停擺危機。

美國總統川普與中國國家主席習近平5日通話後，川普隨後在社群媒體發文表示，「應該不會再有任何關於稀土產品的複雜問題」。

中國商務部昨天晚間以未署名的發言人表示，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制符合國際通行做法。中國依法對稀土相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，「體現了堅持維護世界和平與地區穩定的一貫立場」。

中國商務部又稱，中方也注意到隨著機器人、新能源汽車等行業發展，各國對中重稀土在民用領域的需求量正持續增長。

中國商務部聲稱，「中國作為負責任的大國」，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。

中國商務部最後表示，中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，促進便利合規貿易。

美國 稀土 川普

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