陸打造一流投資銀行有影 中央匯金實際控股券商增至八家

大陸證監會批准三家全國性金融資產管理公司（AMC）旗下共三家券商的實際控制人變更為中央匯金，使中央匯金控股的券商高達八家。外界傳出可能會進一步提升整併效率及規模，打造國際一流券商投行。目前中央匯金旗下最大的券商就是中金公司。

澎湃新聞報導，大陸證監會發布批覆稱，核准中央匯金成為長城國瑞證券、東興證券、信達證券的實際控制人。隨著本次核准批覆，中央匯金旗下的證券公司，已擴充至八家，分別是中國銀河、中金公司、申萬宏源、中信建投、光大證券、信達證券、東興證券、長城國瑞證券。

中國信達、東方資產與長城資產三家全國性金融資產管理公司（AMC），日前分別發布公告，控股股東大陸財政部，擬透過無償劃轉的方式，將所持公司股份全部劃轉至中央匯金。三家AMC旗下券商的實際控制人正式變更為中央匯金。

股權方面，中央匯金直接持股中金公司40.1%的股份；直接持股中信建投30.7%的股份；透過中國銀河金控與證金公司，間接持股中國銀河48.2%的股份；透過建銀投資與證金公司，合計持股申萬宏源48.9%的股份；透過控股的光大集團、證金公司以及參股的光大控股，持股光大證券48.7%的股份。

財信證券指出，在加快推進建設一流投資銀行背景下，匯金系券商進一步增多，券商牌照整合預期升溫。

銀河證券表示，在官方政策鼓勵券商透過重組做大做強的背景下，證券行業的併購重組將進入加速期，而中央匯金作為多家券商的實控人，若後續實施重組，也具備更為有利的條件。

從操作角度看，東吳證券認為，同一實控人背景券商合併阻力較小，當前證券行業競爭加劇也催生併購需求。隨著業務競爭加劇、全面註冊制、機構化的大背景下，券商競爭轉向專業化、綜合化業務，龍頭券商綜合業務優勢帶來市占率持續提升，行業集中度提升趨勢進一步凸顯。