波音 恢復對陸交付飛機

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸航空公司日前為因應美國對大陸施加關稅，從4月初開始暫停接收波音飛機。外媒報導，隨關稅戰降溫，波音恢復對大陸交付飛機。

路透報導，根據FlightRadar24航班紀錄，一架噴有廈門航空標誌的全新波音737 MAX在周五（6日）從西雅圖起飛，前往波音在大陸的交機中心所使用的飛行路線。該飛機的首站是到夏威夷Kailua-Kona加油，波音飛機在橫越太平洋途中時常會在此加油。波音執行長Kelly Ortberg在5月29日就表示，大陸的航空公司將於6月恢復接收波音飛機。

波音新機從4月起停止交付大陸，主因美國總統川普所加徵的關稅，然而美中雙方於5月12日達成協議，將在90天內取消大部分關稅。

4月期間，波音已從位於上海附近舟山完工中心，將至少三架737 MAX飛機調回美國。

航空公司 美國 波音

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