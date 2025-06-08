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大陸風電、光電合計裝機量 超越火力發電

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
圖為大陸漂浮式海上風電平台「明陽天成號」。中新社
圖為大陸漂浮式海上風電平台「明陽天成號」。中新社

為落實碳達峰、碳中和的「雙碳」目標，大陸積極推動風力和太陽能發電。大陸國家能源局日前宣布，截至今年四月底，大陸風電光電合計裝機量已達十五點三億千瓦，超越火力發電裝機量，完成「歷史性超越」。

日前，大陸國家能源局副局長宋宏坤在國新辦記者會上表示，截至今年四月底，大陸可再生能源發電裝機達到二十點一七億千瓦、年增百分之五十八。其中，風電、太陽能發電合計裝機達到十五點三億千瓦。

此前有數據顯示，截至今年二月，大陸火力發電裝機量為十四點四八億千瓦。因此，宋宏坤宣布，大陸的風電、光電合計裝機已歷史性超過了火電裝機。

宋宏坤並稱，近年，大陸可再生能源整體保持高速發展，去年新增裝機三點七三億千瓦，占總發電新裝機量的百分之八十六。去年，大陸可再生能源發電量已達三點四七兆度，約占大陸全部發電量的百分之卅五。

宋宏坤還說，下一步，大陸將以新型電力系統建設為主要抓手，全面推進能源綠色低碳轉型。

據證券時報報導，回顧二○二○年，大陸風電、光電裝機量僅五點五億千瓦，還不到當時火電的一半。但二○二一年起，風光電裝機就以年均兩位數增長。

不過觀察者網指出，風光電裝機量並不代表實際發電量。這是因為風電和光電功率直接受天氣條件影響，具間歇性和波動性，尤其風電，波動大且難預測。數據顯示，大陸火電的年利用小時數通常在五千小時以上，但風電一般僅兩千至兩千五百小時。光電更低，只有一千至一千五百小時。

風電 火電 再生能源 光電

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