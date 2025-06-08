陸商務部：中歐電動車磋商 進入最後階段

在中美第二輪貿易談判即將展開之際，中歐經貿爭端也取得新進展。大陸商務部昨日表示，中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，雙方指示工作層加緊努力，妥善解決貿易分歧。

大陸商務部長王文濤本月三日在巴黎與歐盟貿易專員塞夫柯維奇舉行會談，大陸商務部昨日發布新聞稿稱，雙方圍繞歐盟對中國電動汽車反補貼案、大陸對歐盟白蘭地反傾銷案、出口管制等緊迫而重要的議題進行專注、坦誠、深入的討論，並責成雙方工作團隊加緊努力工作，為中歐今年重要議程做好經貿準備。

大陸商務部表示，目前，中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍需雙方努力。歐方提出可同時探討新的技術路徑，中方將從法律和技術層面對歐方提議的可行性進行評估。雙方指示工作層加緊努力，以符合各自法律規定和世貿組織規則的方式，找到雙方均可接受的解決方案，妥善解決貿易分歧。

至於白蘭地，大陸商務部稱，法國企業與相關協會已主動向中方提交了價格承諾申請，如中方審查通過，擬於七月五日前發布包含價格承諾文本的終裁公告。

在稀土出口部分，王文濤向歐方強調，中方高度重視歐方關切，願對符合條件的申請建立綠色通道，加快審批，並指示工作層就此保持及時溝通。王文濤還提出，希望歐方相向而行，採取有效措施，便利、保障和促進高技術產品對華合規貿易。

去年十月，歐盟開始對來自中國的電動汽車徵收最高百分之四十五點三的反補貼稅，大陸也宣布對歐盟白蘭地徵收最高達百分之卅九的臨時關稅，其中又以法國受到的衝擊最大。

今年四月，雙方開始就中國電動汽車價格承諾展開協商，亦即以設定中國電動汽車對歐出口最低價格，來替代加徵反補貼稅。

另，大陸外長王毅六日也「應約」和法國外長巴霍通電話。大陸外交部新聞稿稱，雙方已通過對話協商達成解決經貿問題共識，但並未進一步說明究竟達成哪些共識。王毅並強調，中法應共同堅持多邊主義，維護自由貿易，反對單邊霸凌行徑。

根據大陸外交部新聞稿，巴霍對王毅說，法方反對打貿易戰、關稅戰，願繼續通過磋商妥善解決經貿摩擦問題。