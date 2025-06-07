中歐磋商進展曝光！陸商務部坦言「仍需雙方努力」 圍繞3大議題討論

大陸商務部部長王文濤日前到巴黎出席世貿組織小型部長會議，會議前間與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇會見，大陸商務部發言人今表示，目前中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍需雙方努力；白蘭地傾銷案方面，則擬於7月5日前發布包含價格承諾文本的終裁公告。

大陸商務部7日在官網以答記者問形式發布「商務部新聞發言人就王文濤部長赴法國期間與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇會談答記者問」，當中提及電動車、白蘭地及稀土管制等多項議題的磋商進度。

大陸商務部發言人表示，王文濤與謝夫喬維奇圍繞歐盟對大陸電動汽車反補貼案、大陸對歐盟白蘭地反傾銷案、出口管制等緊迫而重要的議題進行了討論，並責成雙方工作團隊加緊努力工作，為中歐今年重要議程做好經貿準備。

關於電動汽車反補貼案的價格承諾磋商是否有新的進展，目前中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍需雙方努力。

該發言人指出，歐方提出可同時探討新的技術路徑，中方將從法律和技術層面對歐方提議的可行性進行評估。雙方指示工作層加緊努力，以符合各自法律規定和世貿組織規則的方式，找到雙方均可接受的解決方案。

有關白蘭地反傾銷案以及與法國歐洲和外交部外貿部長級代表聖馬丁會見一事。法國企業與相關協會已主動向中方提交價格承諾申請，中方調查機關與其就價格承諾核心條款達成了一致。中方正在對價格承諾完整文本進行審查，如審查通過，擬於7月5日前發布包含價格承諾文本的終裁公告。

最後是關於稀土出口管制議題，該發言人表示，王文濤向歐方進一步澄清大陸出口管制政策，強調對稀土等物項實施出口管制是國際通行做法，中方高度重視歐方關切，願對符合條件的申請建立綠色通道，加快審批，並指示工作層就此保持及時溝通。

王文濤並提出，希望歐方相向而行，採取有效措施，便利、保障和促進高技術產品對華合規貿易。

該發言人強調，中方充分展現了通過對話磋商解決中歐貿易分歧的誠意，也希望歐方與中方相向而行，妥善解決中方關切，為中歐進一步擴大合作創造條件。