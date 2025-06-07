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亞馬遜研發機器人送貨員 測試納入宇樹科技機器人、DeepSeek模型等

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
宇樹科技人型機器人R1。（取自宇樹科技官網）
宇樹科技人型機器人R1。（取自宇樹科技官網）

亞馬遜近期傳出正在開發人形機器人軟體，最終可能會取代送貨工人的工作，而亞馬遜正在測試人形機器人包裹遞送功能，其機器人快遞員包含多家大陸科技企業的技術。

美媒The Information報導，亞馬遜正在舊金山的辦公室內建造一個室內障礙訓練場「人形公園」（humanoid park），公司會在那裡測試此類機器人，為此提供動力的人工智慧軟體在正在開發中。亞馬遜目前也計劃在測試中使用其他公司硬體。

人形公園設置了台階、草坪、門禁等複雜地形，測試人形機器人的步態平衡、包裹抓取、環境交互能力，模擬真實配送場景；並將一輛電動貨車放在訓練場中，測試機器人與車輛互動，實現從自動解鎖車門、提取包裹到按地址規劃投遞路徑，形成「貨車到人到戶」的閉環測試體系。藉由這一系列測試，最終實現取代部分人工配送人力。

快科技引述媒體報導，硬體方面，亞馬遜正在對幾種不同的人形機器人進行測試，參與測試的包括宇樹科技開發的機器人；軟體方面，亞馬遜在為仿真機器人開發軟體，這些軟體將基於深度求索公司的DeepSeek-VL2模型和阿里巴巴的Qwen模型。

DeepSeek-VL2是DeepSeek發布的多模態視覺語言模型；融合阿里Qwen技術的路徑規劃算法，則使機器人能自主應對突發路況。據亞馬遜團隊成員介紹，他們一直在使用DeepSeek、阿里通義千問等開源的大語言模型，來幫助機器人更好地理解周圍環境並規劃自身行動。

人形機器人 DeepSeek

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