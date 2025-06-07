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陸外匯儲備餘額連5個月增加 陸人行連7個月增持黃金

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外匯儲備餘額連續5個月增加，同時中國人民銀行連續7個月增持黃金。（中新社）
大陸外匯儲備餘額連續5個月增加，同時中國人民銀行連續7個月增持黃金。（中新社）

中國人民銀行（大陸央行）7日公布數據顯示，大陸外匯儲備餘額連續5個月增加，同時中國人民銀行連續7個月增持黃金

數據顯示，截至2025年5月末，大陸外匯儲備規模為32852.55億美元，較上月的32816.62億美元增加35.93億美元，升幅為0.11%。

大陸國家外匯局表示，2025年5月，受主要經濟體財政政策、貨幣政策和經濟增長前景等因素影響，美元指數小幅震蕩，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

2025年以來，大陸外匯儲備餘額連續增長。今年前5個月，大陸外匯儲備分別增加66.79億美元、182億美元、134.41億美元、410億美元和36億美元。

同時，中國央行連續7個月增持黃金。數據顯示，5月末黃金儲備為7383萬盎司，較4月末的7377萬盎司增加6萬盎司。

在連續18個月增持黃金後，大陸央行從去年5月後一直按兵不動，去年11月開始則重新增持黃金。

黃金 外匯 中國人民銀行

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