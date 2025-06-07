台灣工商聯理事長王明祥：持續互信與對話 促兩岸及港澳交流

兩岸關係緊張，不過民間交流仍持續。台灣工商企業聯合會（簡稱「台灣工商聯」）理事長、偉特企業創辦人王明祥6日表示，台灣工商聯始終堅持延續兩岸及港澳交流的優良傳統；在當前的局勢中，唯有持續的堅持互相信任與深度對話，才能共同扮演好兩岸及港澳交流與合作的重要角色。

他在「海峽兩岸和香港澳門經貿合作研討會」中指出，經貿合作研討會自1994年起，迄今已辦理十 六屆，藉此機會深入交流經貿合作的方向與契機，共同為區域經濟的未來累積共識、攜手前行。

王明祥提到，今年的研討會以「推動數字經濟，合創新局共贏」為主題，可 說是正逢其時。近年來，數字科技快速演進,從人工智慧、大數據到智慧製造，不僅重塑了產業生態，也開啟了無限創新的可能。

他強調，「這也說明，只要攜手合作、共享資源，兩岸及港澳必能在數字經濟浪潮中，扮演舉足輕重的角色，為區域繁榮與可持續發展帶來更深遠的助力與希望。」

王明祥表示，台灣工商聯將繼續在區域經濟中扮演積極的角色，搭起溝通的橋梁、傳遞正向的力量，持續推動經貿往來、文 化交流、人才培育與人工智能優勢互補，並凝聚起跨越時代的正向能量，為兩岸及港澳共譜繁榮願景。