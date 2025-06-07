快訊

美中迎第二輪貿易談判 新加坡外長：雙方缺乏戰略信任

午後局部大雷雨尤其「大台北」 蝴蝶颱風最快下周生成

補助款辦法修改 主計總處限3天回覆 藍縣市轟中央突襲

聽新聞
0:00 / 0:00

華為AI晶片 科技業不捧場

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

儘管輝達執行長黃仁勳已多次示警，指出華為AI實力日增。不過華為仍難以說服大型大陸科技公司，例如騰訊、阿里巴巴及字節跳動都沒有大規模採購華為AI晶片昇騰，原因出在華為晶片過熱以及會遇上美國制裁問題。因此華為的AI晶片目前主要仍然銷售給大陸國有企業及地方政府。

美國科技新聞網站「The Information」報導，中國大陸科技公司長期使用輝達軟體平台Cuda開發技術，轉向華為將帶來高昂的轉換成本，需要重新設計資料中心基礎架構、軟體和工程工作流程。更重要是，華為的AI晶片存在過熱並停止運作的問題，由於AI技術開發分秒必爭，華為產品套件欠缺吸引力。

消息還指出，這些中國大陸科技企業高層，多次在會議中明確告訴華為，若要他們大規模轉向華為晶片，應該是華為去配合他們的平台。

另外，美國商務部曾於5月中警告，任何未經授權而使用華為AI晶片的公司都可能違反美國出口法規、面臨重大刑事與行政處罰。鑑於騰訊及字節跳動在大陸境外擁有大量業務，憂慮採用華為晶片將會招致美國政府的審查。因應美國的晶片禁令，這些陸資公司過去數年已持續囤積輝達的晶片。

此外，根據業界的觀察，儘管輝達在對大陸出口受到管制，但AI加速卡例如A800、H20還是具有較高運算效率及完善的軟體生態支持，使得輝達在大陸市場仍處於主導地位。

美國 字節跳動

延伸閱讀

00922成長60％規模破324億…低碳＋科技＋降費三合一！穩坐市值型ETF黑馬

經部稱台中能源缺口最大 黃健豪嗆：科技業最不滿非核家園

財報不夠亮 盤後股價竟大漲5%！專家揭輝達三隻腳、半導體未來

華為追趕輝達技術 美媒：成本與時間超乎預期

相關新聞

比亞迪海外銷量將大爆發 高階車款攻東南亞、澳洲奏捷

比亞迪董事長王傳福昨（6）日在股東會上表示，今年海外銷量數據將會非常好，5月出口近9萬輛，未來海外銷量相信會逐月提升，就...

中芯寧波持股 賣給國科微

大陸晶圓代工一哥中芯國際，出清旗下中芯寧波14.8%的股權，給IC設計公司國科微，除了中芯國際，國科微還將向其他股東收購...

穩定幣風潮…吹進大陸市場 香港推出相關法案

香港、美國近期皆推出穩定幣相關法案，市場關注對「穩定幣」行業各環節及參與方的影響和機遇，繼機器人、DeepSeek與AI...

兩岸快遞／陸零售景氣指數擴張 電商經營類明顯上升

中國商業聯合會公布，6月中國零售業景氣指數（CRPI）為50.1，較上月小幅下降0.4，連續十個月維持在50之上的擴張區...

華為AI晶片 科技業不捧場

儘管輝達執行長黃仁勳已多次示警，指出華為AI實力日增。不過華為仍難以說服大型大陸科技公司，例如騰訊、阿里巴巴及字節跳動都...

百度文心大模型 實力躍進

國際數據公司IDC最新報告指出，2025年第2季大陸基礎大模型市場現狀為多模態大模型開始爆發，大語言模型格局初定，大陸最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。