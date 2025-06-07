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百度文心大模型 實力躍進

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

國際數據公司IDC最新報告指出，2025年第2季大陸基礎大模型市場現狀為多模態大模型開始爆發，大語言模型格局初定，大陸最早投入大模型研發的百度，其文心大模型最具綜合實力。

報告表示，今年以來，一方面DeepSeek吸引了大眾關注，另一方面整體基礎大模型產品市場也在快速演進。截至2025年中，除大模型產品，也可見廣泛的視覺大模型、語音大模型，原生多模態大模型開始嶄露頭角。

在簡單問答和常識領域，各大模型差異不大。但針對複雜指令、多模態內容理解與生成及多輪對話任務，各大模型存在一定差異。從功能完善程度來看，百度文心大模型最領先；回答完整度方面，阿里通義大模型表現突出；在日常對話任務，字節豆包大模型亮點突出。

語音 義大 百度

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