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兩岸快遞／陸零售景氣指數擴張 電商經營類明顯上升

經濟日報／ 本報訊

中國商業聯合會公布，6月中國零售業景氣指數（CRPI）為50.1，較上月小幅下降0.4，連續十個月維持在50之上的擴張區間運行。其中，電商經營類指數明顯上升至50.8，較5月上升0.8。分析認為，受「618」促銷活動影響，6月電商經營類企業預期較好，加上「以舊換新」政策效應影響，6月電商經營類企業備貨意願保持穩定。

北京／進出口銀行力挺外貿發展 前五月放貸1.9兆元

中國進出口銀行表示，今年以來，中國進出口銀行推出多個促進外貿穩定發展專項方案，加大對民營外貿企業、中小微外貿企業等的支持力度，累計今年前五個月，進出口銀行投放對外貿易領域貸款人民幣4,600億元（約新台幣1.9兆元）。

北京／陸去年鐵路客貨運雙增 載客43億人次 成長11.9%

大陸國家鐵路局最新公布的「2024年鐵道統計公報」顯示，2024年全國鐵路旅客發送量完成43.1億人次，年增11.9%，另外，2024年全國鐵路貨運總發送量完成51.7億噸，年增2.8%，旅客及貨運量皆呈現穩定成長態勢。

上海／舉行法律服務高質量推進會 協助企業拓展海外市場

上海市浦東新區舉行浦東國際法律服務業高質量發展推進會，並發布「企業走出去」的法律服務五項保障措施，包括打造國際商事仲裁和調解「優選開庭地」及升級域外法律查明服務等，全面護航中國企業出海「走出去」拓展海外市場。

太原／長征六號成功發射衛星 將提供寬頻上網服務

中國大陸在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將衛星互聯網低軌04組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。該低軌衛星主要提供寬頻通訊和互聯網服務，將有助於客戶透過該衛星上網。

廈門／推九措施銜接內外貿易標準 培育企業核心競爭力

廈門市公布推動內外貿標準銜接等九條措施，助力外貿企業拓展國內市場，措施主要包括暢通內外貿銜接通道、賦能企業質量升級、破解轉型發展難題等三大方面內容，既著力破除內外貿規則藩籬，更注重培育企業核心競爭力。

昆明／中國—南亞博覽會將開幕 吸引逾1,400企業參展

第9屆中國—南亞博覽會將於6月19日至24日在昆明舉辦，目前已有來自54個國家和地區的企業參會參展，在已報名的1,400多家境內外參展企業中，世界500強、中國500強等知名企業、行業龍頭達120多家，年增36%。

香港／經貿研討會聚焦數位經濟 逾200名兩岸港澳人士與會

第十六屆海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會在香港舉行，以「推動數字經濟，合創新局共贏」為主題，吸引逾200名兩岸及港澳地區的工商界領袖及科技界翹楚與會交流，希望兩岸以及港澳攜手合作、共享資源，發揮各自的優勢。

香港／大力發展低軌衛星產業 今年將簡化牌照申請

香港政務司副司長卓永興在香港出席海南商業航天圓桌會時表示，將在今年內完成研究簡化申請低軌衛星牌照的工作，期望經簡化的制度能吸引投資及人才以香港作為基地，大力發展低軌衛星業務。

電商 指數

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