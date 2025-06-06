華為公布一體雙長焦專利 將首發於Pura 80系列

大陸國家知識產權局６日公布華為的「一體雙長焦」專利技術，通過可移動稜鏡實現雙焦段光路切換，共用大底CMOS大幅節省空間。據傳該專利將首先搭載在華為最新手機Pura 80系列。

一財網報導，從展示的技術圖來看，該光學鏡頭包括前透鏡組、第一轉折元件、第一後透鏡組以及第二後透鏡組，呈現「一底雙鏡頭結構」。該專利顯示，該影像解決方案通過可移動稜鏡的位置切換實現兩個鏡頭的光路切換形成兩種焦段，同時兩種焦段共用一個CMOS感測器和感測器防抖模組，而大底CMOS感測器斜置可有效減少整體模組的體積，增強防抖效果。

手機影像技術一直是當前消費電子供應鏈關注的焦點。從2017年開始行業步入多鏡頭時代，一部智慧手機搭載的後置攝像頭從雙攝或三攝發展到了現在的五顆鏡頭。而在2019年計算攝影概念出現後，從多攝像頭拍攝、美顏設置，到多幀融合技術不斷湧出，手機廠商們每年在這一賽道上的研發投入費用更是高達十位數。

相關專利曝光後，一位名為「酸數碼」的網友在社交媒體上稱，（華為）那個模組非常非常貴，應該打破了目前長焦單一模組成本的記錄。該網友隨後也被挖出是OPPO公司影像產品總監張璿，但這條評論目前已經在社交媒體上被刪除。

華為在影像技術上經歷了從單攝像系統、雙攝像系統到多攝像系統以及超級影像單元的演進。華為手機在全面回歸市場後，將高端P系列去年更名「華為Pura」，並在終端業務上享有影像研發資源上的最高許可權。

天風國際證券分析師郭明錤曾評價上一代產品Pura 70系列的一款產品時表示，波塑混合鏡頭因採用模造玻璃而單價為普通7P鏡頭的4-5倍。

在影像資源的壓強式投入是華為在高端市場佈局的基礎，尤其是Pura80系列的表現將決定了下半年華為在市場競爭中能否擁有更多的主動權。