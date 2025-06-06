快訊

42歲非洲象「美代」今晚逝世 台北動物園非洲象如今只剩牠

美非農數據優於預期 美股電子盤強勁反彈！台指期夜盤跳漲

聽新聞
0:00 / 0:00

中國出手整治汽車內捲 比亞迪表態不打價格戰

中央社／ 台北6日電
大陸車企龍頭比亞迪。（新華社）
大陸車企龍頭比亞迪。（新華社）

中國當局揚言加大整治汽車業內捲式競爭，邀集業者開會對價格戰踩剎車後，龍頭比亞迪今天首度公開回應，表態「不打價格戰」，呼籲業界內捲應該「比技術、拚產品」。

比亞迪5月23日宣布旗下22款車型大幅降價，以高達34%的折扣率開啟新一輪價格戰，迫使多家車企跟進，引發行業機構、競爭對手和官方媒體的嚴厲批評。

綜合太平洋汽車、IT之家、羊城派等陸媒報導，比亞迪上午在深圳召開2024年年度股東大會，比亞迪董事長王傳福將高端化與智慧化列為未來3年核心戰略。

王傳福未回應內捲與價格戰，但他提到，目前比亞迪的銷售主力仍是王朝＋海洋系列車型，銷量占比超過90%，主要定位在人民幣10至20萬（下同，約新台幣42至84萬元）級市場。

他說，20萬元以上市場占據汽車業大部分利潤，比亞迪在該區間銷量占比較低，這一結構性矛盾，促使其必須突破「性價比」標籤的束縛。

股東大會結束後，比亞迪董事長秘書李黔表態，「比亞迪不打價格戰」，而是透過技術創新、效率提升、規模提升，把所產生的價值回饋給用戶。

他說，比亞迪正堅定地走在高端化道路上，「不被價格戰擾亂節奏」，聚焦核心戰略，有望在未來實現更大的突破。

「2025中國重慶汽車論壇」今天開幕，比亞迪再次受到包圍式的壓力，與會業者、專家齊聲反對內捲與價格戰。比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛在論壇的「如何破解內捲式競爭」的辯論會作出公開回應。

李雲飛說，比亞迪將用科技創新來反「內捲」。所有的汽車同行應該要對消費者負責，拒絕誇大式的宣傳，比亞迪要以量產為準，拒絕透支性的行銷。「大家要比的話，就比技術、拼產品」，要拒絕陰陽（表面褒揚實則諷刺），反對拉踩，打擊造謠抹黑性質的黑公關。

中國汽車市場再掀價格戰，官方出手喊停。有關部門本週稍早在北京召集比亞迪在內的10幾家車企高層開會，要求自我監管，不得以低於成本的價格賣車或進行不合理降價。

高端 辯論會 北京

延伸閱讀

老謝開金口「馬斯克撕破臉川普」 股民嗨爆：訊號來了…特斯拉今晚All in

時碩：2025年下半年業績看增

比亞迪鎖定日本K-Car市場！2026年推輕型電動車 劍指Nissan Sakura

一個猛增一個銳減！比亞迪在歐洲月銷量首次超過特斯拉

相關新聞

刺激消費資金耗盡 中國多地補貼買手機家電喊停

中國電商平台大力促銷618消費節之際，傳出大利空。多地促進手機、家電等消費品以舊換新的「國補」近日相繼喊停，主因是補貼資...

中國出手整治汽車內捲 比亞迪表態不打價格戰

中國當局揚言加大整治汽車業內捲式競爭，邀集業者開會對價格戰踩剎車後，龍頭比亞迪今天首度公開回應，表態「不打價格戰」，呼籲...

川習通話激勵有限 滬指微漲0.04%

川習通話激勵市場效果有限。陸股6日呈現震盪格局，3大指數漲跌互見，滬指收漲0.04%，深成指收跌0.19%，創業板指收跌...

比亞迪王傳福：5月出口9萬輛 未來每月出口逐月提升進入爆發期

比亞迪董事長王傳福6日在股東會上表示，今年海外銷量數據將會非常好，5月出口9萬輛，未來海外銷量相信會逐月提升，就像202...

大富豪夜總會14日重開 AV天后蒼井空任嘉賓 兒童也能去

象徵香港過去「紙醉金迷」夜生活的尖東大富豪夜總會，將於6月14日原址捲土重來，更邀傳日本前AV天后蒼井空做開幕嘉賓；營運...

籃球博彩擬徵稅50% 港隊不得參與 不接受未成年投注

香港籃球博彩規管方案曝光，港府建議參考現時足球博彩稅，徵收投注金淨收入五成，作為籃球博彩稅，而且不得接受有香港球隊參與，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。