比亞迪王傳福：5月出口9萬輛 未來每月出口逐月提升進入爆發期

比亞迪董事長王傳福6日在股東會上表示，今年海外銷量數據將會非常好，5月出口9萬輛，未來海外銷量相信會逐月提升，就像2020年的境內市場一樣進入銷量爆發期。

華爾街見聞報導，王傳福強調，海外和高端化一樣是公司的重要戰略。比亞迪汽車官微6月1日曾公布，比亞迪5月銷售38萬輛，年增15.3%，再度創下年內月度銷量新高。其中，海外銷量資料是亮點之一，比亞迪約8.9萬輛的海外銷量資料創下歷史新高。公司國際化戰略正在加速推進，並提供新的增長支撐點。

儘管比亞迪電動化已取得階段性成果，但今年「上半場仍有遺憾」。王傳福在會上坦言，例如充電速度比加油慢，電池低溫性能依然沒有達到燃油車的程度。這些技術上的發展，逐步完成了的話，能讓消費者體驗更好，才可能把燃油車徹底終結。

針對技術路線，王傳福透露，比亞迪未來3年，將推出一系列智慧駕駛技術，每場技術發布會都將「解決一個大問題」。例如，透過演算法優化與感測器匹配，提升電動車在複雜路況下的穩定性與回應速度。

在智慧駕駛領域，王傳福多次強調「安全是最重要的因素」。他以騰勢品牌為例，介紹騰勢的產品一直有做極致安全測試，例如複雜的彎道；另外，爆胎影響安全，爆胎雖然很少發生，但是會有可能碰到，也需要不斷測試；如果駕駛者在高速行駛遇到障礙物，轉彎避讓能不能讓汽車保持穩定也關係到安全。

他提到，安全是智駕最重要的因素，比亞迪會將放在首位，也有能力與境內汽車同行一起將汽車駕駛的安全上升到一個新的局面。「安全可能會犧牲一點能量密度，但只要始終將安全放在首位，消費者最終會選擇。」

此外，王傳福指出，智慧駕駛的感測器、雷射雷達等硬體只是起點，未來演算法與感測器協同的想像空間巨大。

股東會期間，有股東以長文形式，批評比亞迪在產品行銷等方面存在短板。對此，王傳福坦誠回應，公司確實因快速發展在行銷等方面存在不足。「我們能感受到股東對我們的恨鐵不成鋼，希望這位股東能將文章發給公司看下，我們回去仔細研究，有則改之，無則加勉。」

他進一步強調，比亞迪堅持「以產品力為核心」的發展邏輯，而非依賴短期流量或過度行銷。未來資本開支將重點投向海外市場當地語系化建設，以抓住新能源汽車替代燃油車的「黃金期」。

IT之家報導，股東會結束後，比亞迪董秘李黔表示，「比亞迪面對任何人掀起的價格戰都玩得起。我們不打價格戰，而是用技術創新、效率提升、規模提升，把這些所產生的（價值）回饋給用戶，這就是比亞迪為大陸汽車行業要作出的重大貢獻。」