快訊

狗狗走失兩個月與主人重逢 滿眼是淚撲向爸爸的懷抱：原來我沒被拋棄

雨彈升級！氣象署發布豪雨特報 北到南、東部16縣市大雨

喬好了！ 軍人加薪、退役上校以上子女教育補助 下午三讀

聽新聞
0:00 / 0:00

遭廢台灣身分 福建台師稱：「大陸比台灣更民主自由」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
對於被廢止台灣身分，在福建任教的台籍教師張立齊做出回應。取自海峽新幹線
對於被廢止台灣身分，在福建任教的台籍教師張立齊做出回應。取自海峽新幹線

福建台師張立齊因持有大陸「定居證」，昨遭陸委會宣布廢止台灣身分，對此，張立齊昨晚透過影片回應表示，「大陸真的是比台灣更民主更自由」，認為民進黨破壞兩岸關係，割裂兩岸人民。

據大陸福建廣但東南衛視旗下涉台時事新聞欄目《海峽新幹線》，張立齊回應表示，他是2024年第一位參與大陸融合發展新政策，獲得福建定居證的台灣青年教師。

他開頭就表示，「今天我是懷著葬送台灣民主、自由、民主法治的，非常沉重的心情，來談陸委會函示定居證觸法，要除籍這件事」。

張立齊認為，這是兩岸條例沒有明確規定的事情，但民進黨卻為一己之私，企圖破壞兩岸關係，割裂兩岸人民，不顧在大陸台胞發展權利。他還談及有民進黨民代恐嚇他們這些，來大陸追求理想的人，喊話「台灣的行政部門，要遵紀守法，不要為虎作倀，欺凌台灣善良老百姓」。

張立齊接著強調，兩岸統一是歷史大勢，兩岸融合發展也是時代的趨勢，鼓勵台灣青年「跳脫民進黨的打壓及綁架」。他並指，大陸真的是比台灣更民主更自由，更尊重更愛護台灣同胞的地方，至少不會看到殘害、懲罰自己人，對內樹立專制霸權，對美、日卑恭屈膝，出賣台灣人民利益。

張立齊是在是在福建華僑大學任教的台籍教師。他於大陸2023年下旬發布，關於支持福建建設融合發展示範區的意見，大陸出入境管理局也發布出鼓勵台灣民眾赴閩定居落戶、便利台灣民眾在閩生活發展等十項出入境政策措施後，於2024年1月，從廈門市公安局出入境管理支隊移民管理警察手中領到《台灣居民定居證》，成為該措施實施後首位在福建定居的台灣民眾，並因此成為陸媒宣傳對象。

不過，因陸委會4月最新令釋指出，兩岸條例規範兩岸人員單一身分制度，倘若民眾在陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，「設有戶籍」應包括持有中國大陸居民身分證與定居證。

在昨日的例行記者會上，陸委會副主委梁文傑宣布，現在確認有一位民眾張立齊，在民國113年（西元2024年）領用陸方的定居證，已經廢止張立齊的台灣身分。如果他未來要來台灣，需要依據兩岸條例相關規定申請許可，必須經同意以後才能入境。

梁文傑也證實，張立齊為陸委會4月最新令釋後的首例，未來「陸續有就會公布」。

陸委會 福建 民進黨

延伸閱讀

沈伯洋父親企業遭陸懲戒 梁文傑稱與「大罷免」有關

陸通緝我「資通電軍」 陸委會：製造寒蟬效應

國台辦安排記者問館長？陸委會改口：非指媒體配合北京

陸委會：政府沒有要清查一般民眾持陸證件 有檢舉就處理

相關新聞

同日懲沈伯洋、通緝資通電軍 陸官媒：對台獨零容忍

在大陸公安、國台辦昨日一口氣聲稱通緝我「資通電軍」20人，和對立委沈伯洋關聯企業予以懲戒後，大陸官媒新華社昨日深夜發布時...

黃百鳴涉內線交易擬不認罪 11月開審控方將召13證人

資深電影人、電影公司主席黃百鳴(黃栢鳴)涉操縱股份進行內幕交易，被證監會票控，案件5日於東區裁判法院再訊。辯方透露黃擬不...

遭廢台灣身分 福建台師稱：「大陸比台灣更民主自由」

福建台師張立齊因持有大陸「定居證」，昨遭陸委會宣布廢止台灣身分，對此，張立齊昨晚透過影片回應表示，「大陸真的是比台灣更民...

大富豪夜總會14日重開 AV天后蒼井空任嘉賓 兒童也能去

象徵香港過去「紙醉金迷」夜生活的尖東大富豪夜總會，將於6月14日原址捲土重來，更邀傳日本前AV天后蒼井空做開幕嘉賓；營運...

籃球博彩擬徵稅50% 港隊不得參與 不接受未成年投注

香港籃球博彩規管方案曝光，港府建議參考現時足球博彩稅，徵收投注金淨收入五成，作為籃球博彩稅，而且不得接受有香港球隊參與，...

華為AI晶片難獲大陸科企轉用 有這兩大原因

儘管輝達執行長黃仁勳已多次示警，指出華為AI實力日增。不過華為仍難以說服大型大陸科技公司，例如騰訊、阿里巴巴及字節跳動大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。