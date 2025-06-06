遭廢台灣身分 福建台師稱：「大陸比台灣更民主自由」

福建台師張立齊因持有大陸「定居證」，昨遭陸委會宣布廢止台灣身分，對此，張立齊昨晚透過影片回應表示，「大陸真的是比台灣更民主更自由」，認為民進黨破壞兩岸關係，割裂兩岸人民。

據大陸福建廣但東南衛視旗下涉台時事新聞欄目《海峽新幹線》，張立齊回應表示，他是2024年第一位參與大陸融合發展新政策，獲得福建定居證的台灣青年教師。

他開頭就表示，「今天我是懷著葬送台灣民主、自由、民主法治的，非常沉重的心情，來談陸委會函示定居證觸法，要除籍這件事」。

張立齊認為，這是兩岸條例沒有明確規定的事情，但民進黨卻為一己之私，企圖破壞兩岸關係，割裂兩岸人民，不顧在大陸台胞發展權利。他還談及有民進黨民代恐嚇他們這些，來大陸追求理想的人，喊話「台灣的行政部門，要遵紀守法，不要為虎作倀，欺凌台灣善良老百姓」。

張立齊接著強調，兩岸統一是歷史大勢，兩岸融合發展也是時代的趨勢，鼓勵台灣青年「跳脫民進黨的打壓及綁架」。他並指，大陸真的是比台灣更民主更自由，更尊重更愛護台灣同胞的地方，至少不會看到殘害、懲罰自己人，對內樹立專制霸權，對美、日卑恭屈膝，出賣台灣人民利益。

張立齊是在是在福建華僑大學任教的台籍教師。他於大陸2023年下旬發布，關於支持福建建設融合發展示範區的意見，大陸出入境管理局也發布出鼓勵台灣民眾赴閩定居落戶、便利台灣民眾在閩生活發展等十項出入境政策措施後，於2024年1月，從廈門市公安局出入境管理支隊移民管理警察手中領到《台灣居民定居證》，成為該措施實施後首位在福建定居的台灣民眾，並因此成為陸媒宣傳對象。

不過，因陸委會4月最新令釋指出，兩岸條例規範兩岸人員單一身分制度，倘若民眾在陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，「設有戶籍」應包括持有中國大陸居民身分證與定居證。

在昨日的例行記者會上，陸委會副主委梁文傑宣布，現在確認有一位民眾張立齊，在民國113年（西元2024年）領用陸方的定居證，已經廢止張立齊的台灣身分。如果他未來要來台灣，需要依據兩岸條例相關規定申請許可，必須經同意以後才能入境。

梁文傑也證實，張立齊為陸委會4月最新令釋後的首例，未來「陸續有就會公布」。