同日懲沈伯洋、通緝資通電軍 陸官媒：對台獨零容忍

在大陸公安、國台辦昨日一口氣聲稱通緝我「資通電軍」20人，和對立委沈伯洋關聯企業予以懲戒後，大陸官媒新華社昨日深夜發布時評稱，這彰顯大陸對「台獨」分裂勢力挑釁零容忍、不姑息的堅定立場、堅決態度。

新華社時評文章稱，一日兩記重拳形成有力打擊和強大震懾，再次彰顯大陸對「台獨」分裂勢力挑釁零容忍、不姑息的堅定立場、堅決態度。

文章指控，近年來，台灣「資通電軍」對大陸和港澳地區展開網路攻擊滲透，大肆竊取敏感數據和重要情報訊息，配合美西方反華勢力對大陸展開輿論戰和認知戰，秘密策動「顏色革命」，妄圖擾亂大陸社會公共秩序，製造群體對立、放大社會矛盾，阻撓國家統一。「性質極其惡劣，造成極為嚴重的社會影響，必須依法予以懲戒，有力打擊其囂張氣燄」。

對於沈伯洋，新華社時評文章稱，作為「台獨」頑固分子，沈伯洋有組織有計劃地從事「台獨」分裂活動，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售「台獨」主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力衝突種子，謀「獨」言論囂張、行徑惡劣，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞福祉，激起了兩岸同胞的強烈憤慨，必須對其本人及關聯機構、企業重拳出擊、嚴厲懲治。

文章強調，大陸方面決定對兆億有限公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施，再次彰顯絕不允許「台獨」頑固分子關聯企業在大陸謀利、幹「吃飯砸鍋」之事的嚴正立場。

新華社文章稱，相關措施既是對「台獨」分裂勢力的嚴正警告和有力震懾，有助於維護國家主權、安全、發展利益，維護兩岸同胞根本利益，也展現大陸方面不斷升高反對和遏制「台獨」力度、精準度，將進一步有效切斷「台獨」頑固分子的「金脈」，有利於進一步打擊「台獨」分裂活動，遏制「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連圖謀。