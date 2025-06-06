在中國大陸管制出口稀土金屬引發美國不滿之際，美國能源運輸業者4日表示已收到美國政府信函，要求在出口乙烷到大陸前，須先取得許可，還有業者要運送乙烷到大陸的請求可能遭美國否決，似乎顯示美中貿易戰範圍已從稀土延燒到乙烷。

美國燃料儲存與運輸巨擘Energy Transfer在4日表示，已收到政府信函，要求出口乙烷到大陸前，須先取得許可，理由是出口乙烷到大陸，可能會供解放軍使用，構成不可接受的風險，該公司表示將申請繼續出口的緊急授權。美國乙烷出口商龍頭Enterprise產品合夥公司則說，5月23日收到須先申請許可授權的通知後便申請緊急授權，但3日收到通知，商務部工業與安全局（BIS）有意否決該公司出口三船、共約220萬桶乙烷到中國的緊急請求。