大陸官媒：穩經濟將推增量政策

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導

面對經濟成長放緩，美中經貿會談陷僵局，大陸官媒昨（5）日預告，相關部門正加速推出「穩就業穩經濟若干措施」的增量政策，包括支持就業、促進消費、擴大有效投資等方面在內的大部分政策將在6月底前落地。

新華社旗下經濟參考報指出，擴大投資方面，大陸相關部門將力爭6月底前下達2025年「兩重」建設（重大戰略和重點領域安全）及中央預算內投資全部項目清單，同時設立新型政策性金融工具，解決項目建設資本金不足問題。

報導稱，上述「新型政策性金融工具」大陸官方已對此在徵求意見。

粵開證券首席經濟學家羅志恆解讀，2022年，大陸創新提出政策性開發性金融工具，主要透過發行金融債券等方式籌集資金，資金主要用於補充重大項目資本金，或為專項債項目資本金搭橋。

因此，對此次的「新型政策性金融工具」，他認為，可視為傳統工具基礎上的創新升級，核心是透過財政與金融連動，以市場化方式為「兩重」專案提供資本金支持或過渡性融資。

報導還稱，大陸相關部門將打好穩就業政策組合拳，將加快推出增量政策，對企業加大擴崗支持，對個人加大就業補貼支持，對受關稅影響較大的企業提高失業保險穩返還比例等。

穩外貿方面，大陸將加大「真金白銀」支持力度，降低外貿企業內銷成本，同時，積極推動汽車、家電等外貿企業加入「以舊換新」支持範圍，並在輕工業、紡織服裝、食品等重點產業深入產銷對接。

大陸央行、金融監管總局、證監會曾在5月初集體召開的「穩市場穩預期」記者會上，釋出多項「增量政策」，包括「一攬子金融政策」，降準又降息，宣布提供更多資金支持科技創新、擴大消費、普惠金融，促進資本市場，支持受關稅影響企業等。

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