大陸緊盯稀土磁鐵出口

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導

因應關稅戰，大陸4月起限制鏑、鋱等稀土金屬出口，為強化管制，路透援引消息人士稱，大陸已對稀土磁鐵行業引入了追蹤系統，並在上周生效，將要求生產商在線上提交包括交易量和客戶名稱在內的額外訊息。

知情人士透露，大陸於去年6月，公布建立稀土產品資訊追蹤系統的高層規畫，但直到上周才再次提及，這項額外增加的審查表明，大陸對稀土及相關磁鐵的出口管制可能成為長期政策，而大陸在這些領域的生產方面幾乎處於全球壟斷地位。

綜合外媒、觀察者網報導，美國和歐洲等一直希望大陸取消出口管制。有分析稱，北京當局的長期目標，是追蹤整個稀土生產鏈，以強化對行業的管控，同時打擊走私、非法開採和逃稅等違法行為。

回顧今年4月，美國總統川普對全世界祭出「對等關稅」後，陸方陸續推出反制措施，除了加徵關稅回應，也對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制，要求企業出口含相關稀土金屬的磁鐵必須申請許可等。

去年，大陸也曾宣布，嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關兩用（民事、軍事用途）物項。當時英媒《金融時報》曾報導，大陸正在建立相關產品的出口許可制度。公開資訊顯示，2023年，大陸稀土產量全球占比達六成以上，精煉供應量占比達92%。

大陸5月曾召開打擊戰略礦產走私出口專項行動會議。大陸商務部聲明，為避免戰略礦產非法外流、遏制走私勢頭、切實維護國家安全，同時促進合規貿易、保障產供鏈穩定，打擊戰略礦產走私出口成為當前迫切且重要的工作任務。

日前因應大陸實施出口管制，歐洲汽車供應商協會（CLEPA）已表示，多家歐洲汽車供應商工廠和生產線已因此關閉，並坦言未來可能出現更多停產。

走私 美國 稀土

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