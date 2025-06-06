蘋果、阿里 AI合作卡關

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

英國《金融時報》報導，受中美貿易衝突影響，中美兩大科技巨頭蘋果與阿里巴巴在人工智慧（AI）服務的合作，目前仍因大陸監管部門審核的停滯，遲遲無法推進。這恐將導致「蘋果智能」（Apple Intelligence）的上市推遲，使其市占率遭華為蠶食。

美國總統川普貿易戰的影響，蘋果與阿里巴巴的技術合作一直未能取得實質進展。此前，蘋果與阿里巴巴於2月時宣布，兩家公司將攜手合作為大陸用戶推出由阿里巴巴最新模型支援的蘋果AI系統。

然而，兩名知情人士透露，該合作原本被看好有助蘋果扭轉在大陸市場銷量下滑趨勢，但目前仍卡在大陸國家網信辦的審批流程中，原因是中美之間日益緊張的地緣政治局勢。

據悉，在大陸，任何企業若要提供生成型AI服務，都必須經過網信辦的嚴格批准程序。

截至目前，網信辦已批准300多個大陸AI模型。然而，儘管蘋果與阿里巴巴展開合作，但媒體報告顯示，網信辦對其批准程序仍未取得任何進展。

美國 市占率

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