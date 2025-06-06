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華為手機出貨 看增兩位數

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
華為手機出貨量今年將年增長11%。 中新社
華為手機出貨量今年將年增長11%。 中新社

市場調查機構CounterPoint Research發布最新預測指出，2025年華為手機出貨量將以年增長11%的耀眼成績，傲視小米和蘋果等手機廠商，主因華為供應鏈瓶頸緩解，及華為自研晶片勢頭強勁，有望在大陸中低端市場搶占更多客戶。

該機構指出，受到美國關稅政策的不確定性因素影響，因此下調了2025年全球智慧手機出貨量增長預測，從此前的年增4.2%到下降1.9%。Counterpoint副總監Liz Lee表示，「儘管關稅政策影響了我們的修正，但歐洲和亞洲部分地區需求疲軟也是考量因素。」

品牌表現方面，該機構下調蘋果和三星增長預測，認為在美國、歐洲和部分亞洲市場需求疲軟影響下，這兩家手機廠商增長速度會放緩。該機構預測摩托羅拉、小米與蘋果在2025年出貨量年增率分為4%、4%與3%。

機構分析，儘管智慧手機和電子產品暫時豁免，但美國總統川普4月宣布互惠關稅政策對高度依賴美國市場的蘋果和三星仍形成壓力。

對於大陸手機市場，CounterPoint Research在另一份報告指出，在大陸國補政策推動下，2025年第1季大陸智慧手機出貨量年增5%。其中，華為和小米表現最為亮眼，其出貨量分別年增18%和40%，兩者的市占率均為19%。

中新經緯引述知情人士指出，去年4月發布的華為Pura70系列，目前出貨量已突破1,300萬支。市場期待將於11日舉行Pura 80系列及全場景新品發布會，有望成為下一款明星手機。外界推測Pura 80系列預計將搭載優化後的麒麟9020晶片。也意味大陸國產晶片性能有望再升級，距離攻克美國晶片制裁越來越近。

市場調研機構Canalys（現已併入Omida）數據稍早顯示，今年第1季，全球智慧手機市場僅實現0.2%的增長，出貨量達2.9億支。由於階段性換機高峰進入尾聲及廠商尋求更健康的庫存水位，全球智慧手機市場增速已連三季回落。在品牌方面，報告期內三星位列第一，出貨量6,050萬支；蘋果第二，出貨量5,500萬支，市占率19%；小米第三，出貨量4,180萬支，市占率14%。vivo和OPPO第四及第五位，出貨量分別為2,290萬支和2,270萬支。

美國 市占率 品牌

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